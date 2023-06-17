Селезнев: в путинском генштабе нервничают и кратно усиливают оборону, ВСУ готовит поле. Интервью

Украинские Силы обороны проводят разведку боем и подготовку будущего поля для контрнаступательной операции. Фактически она началась еще 4 июня, но в ней по-прежнему не задействованы основные резервы. В частности, из 12 штурмовых бригад на фронте работают только три. Эта ситуация заставляет нервничать генштаб российской оккупационной армии, ведь они до сих пор не знают, какое именно направление Украина изберет приоритетным.

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Опасаясь разгрома, враг серьезно укрепляет оборону вдоль всей линии фронта и перебрасывает дополнительные силы и средства с юга Херсонской области на юг Запорожской, пытаясь в разы усилить свою группировку, которая действует на угрожающих для оккупанта направлениях. Враг способен организовать новые теракты наподобие подрыва плотины Каховской ГЭС, но на ядерную катастрофу не решится. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что украинская армия проводит успешные наступательные операции, как минимум, на трех участках фронта. Вместе с тем представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что по факту контрнаступление еще не началось, хотя наши Силы обороны и ведут определенные наступательные действия. Мы понимаем, что вряд ли в течение одной контрнаступательной операции удастся освободить всю территорию Украины. Эта, текущая фаза – как долго она может продолжаться? На какой успех мы можем рассчитывать?

– Я предлагаю вернуться к нашим дискуссиям в феврале-марте текущего года. Тогда мы с вами пришли к выводу, что в ходе одной контрнаступательной операции невозможно освободить всю территорию Украины. Потому как слишком серьезно россияне подошли к организации оборонительных позиций фактически вдоль всей линии боевого столкновения. На сегодня она составляет 1450 километров. Это только там, где идут активные боевые действия.

Мы не берем в расчет тысячу километров госграницы между Украиной и Беларусью, поскольку там соблюдается определенный статус-кво. Беларусы и российские оккупационные войска с территории Беларуси нас не атакуют, а наши Силы обороны находятся в состоянии готовности на территории четырех областей – Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской.

Что касается перспектив. Можем ли мы говорить, что масштабное контрнаступление началось? Я думаю, что сейчас идет эта подготовки. Потому что из 12 штурмовых бригад в настоящее время задействованы только три. Остальные находятся в стратегическом резерве.

Российский генеральный штаб нервничает по поводу того, что он до сих пор не знает, где будет приложение основных усилий украинской армии. Он перемещает дополнительные средства и ресурсы с территории юга Херсонской области, потому как уверен, что после уничтожения дамбы в районе Новой Каховки Украина технически не сможет реализовать план по форсированию Днепра.

На самом деле, ситуация там крайне усложнена в связи с тем, что до подрыва дамбы в районе Новой Каховки ширина Днепра в этой части составляла порядка тысячи метров. После разлива Днепра расстояние между берегами кратно увеличилось. Плюс берега замоленные. В таких условиях проводить форсирование крайне затруднительно.

Хотя вражеские голоса начинают говорить о том, что атаки небольшими группами украинских Сил обороны уже осуществляются – в районе Новой Каховки и ниже по течению Днепра. Эту информацию украинский Генеральный штаб не подтверждает, поэтому будем наблюдать за ситуацией.

Пока известно о том, что россияне снимают подразделения 22-го армейского корпуса и подразделение десантников, которые до недавнего времени дислоцировались на юге Херсонской области, и перемещают их на юг Запорожской области, пытаясь кратно усилить свою группировку войск, действующую на угрожающих для россиян направлениях – район Васильевки, направление от Орехово.

Очень трудно предугадать, как долго будет продолжаться украинское контрнаступление. Очевидно, что в зависимости от объема задействованных ресурсов и возможностей врага по противостоянию и будет зависеть конечный результат.

Делать прогнозы, насколько далеко украинские Силы обороны продвинутся в рамках контрнаступления, насколько весомыми будут наши территории, которые мы вернем из-под российской оккупации, насколько долго будет продолжаться этот процесс – вряд ли сейчас кто-то решится это предполагать. Итог этого противодействия – действия двух сторон, как российских оккупационных войск, так и украинских Сил обороны.

Примерно с 4 июня украинская армия ведет так называемую разведку боем. Она пытается определить наиболее слабые места в российской обороне, чтобы понимать, как действовать дальше. Украинская армия готовит поле будущей битвы путем задействования высокоточной артиллерии, имея преимущество на поле боя, с целью создания более благоприятных условий для нашего контрнаступления.

– Вы уже упомянули о подрыве дамбы Каховской ГЭС, мы видим ракетные и дроновые атаки на Украину, которые продолжает осуществлять враг. Есть информация о том, что в Беларусь могло быть переброшено российское ядерное оружие. Как вы считаете, какие возможности еще остались у врага для усиления давления Украину и украинскую армию?

– Я абсолютно убежден в том, что Российская Федерация не будет использовать ядерное оружие. Это однозначно. Потому что фатальные последствия этого шага для РФ и для Путина лично предопределены. Отправлены сигналы и ему, и его окружению по всем возможным каналам.

Что касается усиления давления, то думаю, что Путин будет использовать так называемые специальные операции, в том числе такого формата, как мы видели – разрушение дамбы в районе Новой Каховки. Я не думаю, что будут провокации, связанные с уничтожением Запорожской атомной электростанции, но техногенные катастрофы Путин и его окружение будут пытаться устраивать.

Мы видим, как изменились тенденции в части ракетных обстрелов. Путинская армия перебросила на территорию Брянской области береговой ракетный комплекс "Бал". Эти ракеты Х-35 не слишком высокоточные, но они способны поддерживать практику ракетного террора, который осуществляется путинской армией.

Много ракет, достаточно мощная боевая часть – 150 килограмм тротилового эквивалента. Плюс добавляем возможности, которые позволяют этим ракетам преодолевать расстояния от 120 до 150 километров, в зависимости от вида ракет.

Соответственно, ракетный террор будет продолжаться, и в зоне риска будут находиться несколько областей Украины – Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская и Харьковская.

– Экс-представитель США в Украине Курт Волкер заявил о том, что Украина должна получить от союзников все необходимое вооружение, чтобы добиться скорейшей победы, в частности, ракеты большой дальности ATACMS, кассетные боеприпасы, истребителиF-16, штурмовики А-10. По его мнению, сегодня украинская армия располагает достаточными средствами для контрнаступления, но это не означает, что партнеры сделали все возможное. Согласны ли вы с такими оценками? Считаете ли вы, что сегодняшняя контрнаступательная операция обеспечена в полной мере всем необходимым или чего-то по-прежнему остро недостает?

– Безусловно, нам нужны дополнительные системы противовоздушной обороны. Например, сейчас (16 июня Россия в очередной раз атаковала Украину, – Ред.) идет масштабная ракетная атака на Киев, причем, россияне действуют комплексно. Они запустили ракеты морского базирования "Калибр". Одновременно с этим они запускают с территории Брянской области баллистические ракеты. Идет очень плотный обстрел.

Для того, чтобы полностью закрыть территорию нашей страны, Киев и Киевскую область, нам необходимо, как минимум, 20 систем Patriot. Нам нужны разного типа и класса системы ПВО и ПРО, ракеты к этим системам.

Далее нам нужна бронетехника, потому что мы теряем ее в боях. Очевидно, что любая техника, даже западная, горит при попадании в нее вражеских боеприпасов. Соответственно, нам все это необходимо для того, чтобы обеспечить преимущество и успех на поле боя.

Плюс необходимо учитывать, что нынешняя война – это война артиллерии. Соответственно, нам нужны боеприпасы разных типов и калибров для артиллерии, для танков, для зенитных установок. Все это необходимо нам здесь и сейчас. Мы не можем ждать до завтра или до послезавтра.