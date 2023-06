ВСУ наращивают темп контрнаступательных операций, Россия начинает реорганизацию войск – ISW

Силы обороны Украины 15 июня продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях фронта и в очередной раз преуспели. Со своей стороны российские оккупанты прилагают начальные усилия по созданию новых корпусных и армейских формирований.

Это осуществляется для реализации заявленного министром обороны РФ Сергеем Шойгу намерения провести крупномасштабную реструктуризацию вооруженных сил до 2026 года, хотя новые группировки еще не укомплектованы и не функционируют. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Контрнаступательные усилия ВСУ

Накануне представитель Генштаба ВСУ Александр Штупун сообщил, что украинские подразделения провели успешные наступательные операции к северу и северо-западу от Бахмута. А в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления отметили, что защитники продвинулись до километра на западе Донетчины и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции возле Угледара.

На этом фоне российские провоенные блогеры утверждали, якобы ВСУ "безуспешно наступали" к юго-западу и югу от Орехова Запорожской области. А еще утверждали, мол, украинские войска усиливают темпы контрнаступательных операций в этом районе из-за улучшения погодных условий.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинские воины продвинулись до 3 км возле Малой Токмачки на западе Запорожья и до 7 км в районе Великой Новоселки на западе Донетчины, освободив семь населенных пунктов в этих районах с начала контрнаступательных действий.

В это время советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Силы обороны еще не начали контрнаступление "как таково", но признал, что защитники ведут наступательные действия.

"Это, вероятно, объясняет, что украинские силы еще не приступили к своим основным усилиям. ISW оценивает, что текущие украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких контрнаступательных целей, которые не являются четкими сразу и поэтому являются начальной фазой текущего контрнаступления", – предположили аналитики.

Новые формирования ВС РФ

В середине мая независимые западные аналитики открытой разведки начали сообщать, что российское военное руководство активно набирает офицеров и призывников из Бурятии и Иркутска для комплектования новой 25-й общевойсковой армии. Отмечалось, что ее штаб будет базироваться в Екатеринбурге Свердловской области РФ.

А ISW в начале июня указывал, что Россия также формирует 40-й армейский корпус в составе Южного военного округа и активно пытается укомплектовать один из мотострелковых батальонов.

Усилия по строительству и укомплектованию обоих этих формирований специалисты называют частью внедрения министерством обороны РФ намеченных "широкомасштабных реформ" относительно сухопутных сил – для оптимизации масштабных обычных боевых действий.

В то же время аналитики не понимают, как российские власти намерены укомплектовывать формирования корпусов и армий в соответствии с их доктринальной конечной численностью, учитывая эндемические вызовы формирования сил, с которыми сталкивается оккупационное войско РФ.

"Они могут быть частично предназначены для интеграции ряда специальных добровольческих формирований, созданных во время войны в Украине, хотя предыдущая попытка России интегрировать добровольческие батальоны в форме 3-го армейского корпуса летом 2022 года не дали особо положительных результатов", – пояснили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожском направлении оккупанты сильно встревожены из-за украинского контрнаступления. Чтобы сорвать продвижение ВСУ, они используют свои новейшие системы дистанционного минирования "Земледелие".

