От окупантов освободили 7 населенных пунктов на Запорожском направлении – Генштаб

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов на Запорожском направлении и тем самым восстановили контроль над 103 кв. км украинской территории. Продвижение украинских подразделений в глубь обороны противника составляло от 3 до 6,5 км.

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Об этом сегодня на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, продвижение украинских сил состоялось на Мелитопольском и Бердянском направлениях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На последнем, по информации Генштаба, украинские воины освободили 6 населенных пунктов: Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Белогоровка. Контроль возобновлен над 81 кв. км.

В направлении Мелитополя продвижение украинских войск южнее села Малая Токмачка составило до 3 км. По результатам операции под контроль взято 22 кв. км и освобождено село Лобково.

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины, полковник Николай Уршалович отметил, что подразделения НГ ведут наступательные действия в составе Сил обороны на Ореховском направлении.

"Несмотря на значительную плотность минно-взрывных заграждений и интенсивные артиллерийские обстрелы, имеют частичный успех, продвинулись на глубину от 650 до 1500 м в направлении села Новопокровка", – отметил он, добавив, что бойцы удерживают занимаемые позиции в районе населенных пунктов Времовка и Большая Новоселка в условиях плотного огневого воздействия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают продвигаться вперед и одновременно осуществляют оборону на некоторых участках фронта. Наступление происходит на юге Украины и в направлении Бахмута;

– президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что начало украинского контрнаступления против оккупантов довольно умеренное, действительно результативные операции еще впереди. Однако, при любых сценариях, Запад не будет вводить в Украину свои войска из-за значительной угрозы использования Россией ядерного оружия.

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