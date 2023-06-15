ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара, на ряде направлений идут бои: названы самые горячие участки фронта. Карта

Украинские защитники продолжают продвигаться вперед и одновременно осуществляют оборону на некоторых участках фронта. Наступление происходит на юге Украины и в направлении Бахмута.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга. В то же время оккупанты также пытаются вести наступательные действия.

"По состоянию на сегодняшний день ВСУ и все силы обороны находятся как в наступательном процессе, так и в оборонном. То есть мы осуществляем наступление на нескольких направлениях и оборону. Потому что враг так же совершает наступательные действия", – сообщает Маляр.

Как заявила заместительница министра, в направлении Бахмута противник перебазирует дополнительные военные резервы и активно пытается остановить продвижение украинских оборонных сил. Так, украинские силы зафиксировали там перемещение вражеского десантно-штурмового подразделения.

"И, собственно, враг продолжает концентрировать там огромные усилия: как личного состава, так и военной техники для того, чтобы не давать продвигаться ВСУ", – сказала она.

Маляр также отметила, что Вооруженные Силы Украины не допускают воплощения планов оккупантов, эффективно сдерживают вражеские штурмы и отвечают на атаки своими контратаками.

"Что касается южного направления, там на нескольких направлениях идет наступление, там так же постепенно, но уверенно происходит продвижение ВСУ ", – сообщила Маляр.

В то же время, оккупационные войска продолжают активное сопротивление, а украинские силы сталкиваются с постоянным минированием полей, атаками дронов-камикадзе и интенсивными обстрелами.

Также спикер объединенного прес-сцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что в районе города Угледар украинские войска продвинулись в сторону противника до одного километра.

В то же время оккупанты интенсивно обстреляли этот населенный пункт. Также были обстреляны Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Пречистовка, Времивка, Большая Новоселка, Вольное Поле. Кроме обстрелов оккупанты также нанесли авиаудар вблизи населенного пункта Золотая Нива.

Украинские воины Сил обороны "Таврия" уверенно обороняются и продолжают уничтожать врага.

Напомним, что кафиры ночью запустили по Украине четыре ракеты и 21 БПЛА. Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну крылатую ракету, 20 дронов Shahed-136/131 и еще один разведывательный БПЛА врага.

Также сообщалось, что в небе Днепропетровщины военные из воздушного командования "Восток" с уничтожали все пять дронов типа Shahed и крылатую ракету, обломками которой повредили авто. В то время как ракетные удары пришлись по предприятиям в Кривом Роге – там вспыхнули пожары, пострадавший.

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