'Все еще впереди': президент Чехии высказался по поводу контрнаступления ВСУ и оценил, может ли Запад ввести войска в Украину

Начало украинского контрнаступления против российских оккупационных войск довольно умеренное и действительно результативные операции еще впереди. Однако, при любых сценариях, Запад не будет вводить в Украину свои войска из-за значительной угрозы использования Россией ядерного оружия.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал президент Чехии Петр Павел. Он подчеркнул, что настоящего контрнаступления ВСУ еще никто не видел.

"Все – еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", – объяснил ситуацию на фронте чешский лидер.

Он назвал вполне естественным тот факт, что подготовка Украины к большому наступлению длилась месяцы, поскольку такие операции требуют больших усилий, оружия и подготовки кадров. Чтобы начать новую подобную операцию, понадобится еще минимум три-четыре месяца, уточнил Павел, и добавил, что зима – очень неблагоприятный период.

Поэтому "все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере, до весны следующего года со всеми связанными трудностями". Речь идет, по словам чешского лидера, в частности, и о сохранении поддержки партнеров.

"Итак, когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это означает, что понадобится минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю, это реалистичная картина", – отметил Павел.

Также он прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО для помощи ВСУ.

"Я думаю, что в этом вопросе изменений не будет", – отметил он.

Президент Чехии объяснил, что какая бы страна или группа стран не вступила в войну и когда бы это ни случилось, это, по определению, будет означать, что НАТО присоединилось к войне против России. Он отметил, что, учитывая все слабости армии оккупантов, РФ в таком случае очень вероятно захочет использовать ядерное оружие.

"Они неоднократно об этом говорили, и поэтому я думаю, что каждый здравомыслящий политик, наверное, отверг бы такой вариант (введения в Украину западных войск. - ред.)", – подчеркнул Павел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– агентство Reuters отметило, что Украина на прошлой неделе начала основную фазу своей долгожданной контрнаступательной операции, нанеся удары по оккупантам в двух районах вдоль юго-восточного фронта. Было отражено семь деревень, но и не без потерь западных боевых машин пехоты и танков;

– ход боев проанализировали в Институте изучения войны. Там отметили, что Силы обороны Украины вероятно, нанесли мощный удар по дивизии 20-й общевойсковой армии России возле Кременной Луганской области, когда оккупанты ждали выступления своего командира;

– в городе Пологи Запорожской области стало меньше российских оккупантов. Речь идет и о живой силе, и о военной технике противника. Захватчики оставили в городе всего несколько блокпостов и те 14 июня уже стояли пустые.

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