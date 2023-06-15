Блокпосты стоят пустые: оккупанты начали покидать Пологи на Запорожье, – городской голова

В городе Пологи Запорожской области стало меньше российских оккупантов. Речь идет и о живой силе, и о военной технике противника.

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Об этом проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" сообщил городской голова Юрий Коноваленко. По его словам, захватчики оставили в Пологах всего несколько блокпостов и те 14 июня уже стояли пустые.

"Большинство из оставшихся, как сообщают наши жители, переодеваются в гражданскую одежду и ездят по городу на велосипедах, скутерах, то есть меньше пытаются двигаться на технике", – рассказал Коноваленко.

В то же время, представители местной оккупационной "власти" никуда из города не эвакуируются, хотя раньше они получили соответствующее "распоряжение". Коллаборанты почему-то решили оставаться на местах.

"Мы знаем, что территории оккупированы, так называемые администрации получили "распоряжение" на эвакуацию. Но на сегодняшний день пока мы не видим подтверждения, что те, кто пришел работать в те администрации, выезжают. То есть всех их видим, знаем, что остаются в городе", – отметил мэр.

Ранее стало известно, что Россия увеличила количество оккупационных войск в поселке Акимовка Запорожской области. В населенный пункт прибывает подкрепление ВС РФ и ФСБ, часть оккупантов перемещается в гражданской одежде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области российские воины продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.

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