Оккупанты на Запорожье грабят местное население, в Бердянске на суда грузят украденное зерно – Генштаб

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях Украины. В Запорожской области путинские воины продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. В частности, на причалах морского порта города Бердянск, сухогрузы загружают украденными у украинских фермеров зерновыми культурами.

Видео дня

В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию РФ. А из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак, зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook 14 июня.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Противник продолжает сосредоточение основных усилий на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей – за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 28 боевых столкновений.

Ночью 14 июня российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed.

Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге. Наши воины уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Также оккупанты нанесли 39 авиационных ударов и совершили 62 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Огурцового Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Нововасильевка, Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Атинское, Белополье, Павловка, Ободья, Кондратовка, Мирополье Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск и Ольховатка в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополе, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово в Харьковской и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздольевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григорьевка, Торецк и Сухая Балка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в границах населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары в районе Малой Токмачки Запорожской области. Обстрелял такие населенные пункты, как Времивка, Новополье Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Потери России в войне

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 противовоздушной обороны.

Новость дополняется...