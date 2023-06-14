ВСУ могут прорвать третью линию обороны врага и фронт 'посыплется', – майор Гетьман

В ходе контрнаступления на востоке нашей страны украинская армия прорвала две линии обороны российских оккупационных войск. Когда будет прорвана третья, фронт может "посыпаться" – враг будет бежать, бросая оружие и технику.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Это только начало. Когда нам удастся прорвать третью линию, то, по большому счету, фронт если и не посыплется, то у нас возникнет очень серьезное тактическое преимущество для дальнейшего продвижения", – отметил он.

Ветеран войны указал на важный нюанс: российские оккупанты имеют относительно высокий уровень обороны только на прифронтовых территориях, в то время как в глубине оккупации у них не хватает резервов.

"Мы смотрим на карту и видим там населенные пункты, занятые врагом. Но мы понимаем, что военнослужащие находятся только в прифронтовых местах. Остальные оккупированные населенные пункты также находятся под их контролем, но там нет больших резервов, есть лишь небольшие формирования", – объяснил Гетьман.

"Итак, если мы пройдем через их линию обороны с наиболее мощными фортификациями, дальше можно будет двигаться быстрее и глубже. Это главная задача, которая сегодня стоит перед нами", – подчеркнул он.

Майор также объяснил, что означает термин "фронт посыпался".

"Это так же, как было под Харьковом. Враг начнет бежать. Когда он поймет, что на определенном участке мы прорвали фронт и можем зайти к нему в тыл, это будет означать не только то, что нужно развернуться и стрелять в обе стороны. Это будет означать, что перерезаны все коммуникации, в частности, логистические по поставкам оружия, горюче-смазочных материалов и всего, что необходимо. То есть враг оказывается в полуокружении и под огневым контролем", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в сводке Генштаба ВСУ за вечер 12 июня сообщается, что украинская армия проводит успешные операции на разных участках фронта. Увеличилось количество случаев дезертирства в рядах оккупанта. Сообщается об освобождении целого ряда населенных пунктов. В частности, деоккупирована Новодаровка в Запорожской области и Сторожевое в Донецкой области.