ВСУ имеют успех на фронтах: у врага большие потери и участившиеся случаи дезертирства – Генштаб

Силы обороны Украины проводят успешные операции по разным направлениям фронта. За минувшие сутки произошло 23 боевых столкновения защитников с войсками государства-агрессора.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 12 июня. Отмечается, что благодаря успехам украинской армии и из-за значительных потерь противника в живой силе, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях шторм-z российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидающих боевые позиции.

Кроме того, по данным Генштаба, отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые оккупантам пообещало российское военное руководство.

Тем временем в затопленной Голой Пристани на Херсонщине захватчики проводят эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом они уничтожают паспорта, свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют в временно оккупированный украинский Крым и Краснодар РФ.

Потери России в войне

Авиация сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 его артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине. Всего оккупанты нанесли 17 авиационных ударов и совершили около 22 обстрелов с РСЗО.

В результате атак потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченковского в Харьковской области уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Сопич, Заруцкое, Горки Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелка, Мороховец, Огурцово, Гатище, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спирное и Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южный, Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки. Также оккупанты совершили артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Времиевка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы Богоявления, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобково, Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– работа заградительных отрядов РФ попала на видео. На кадрах видно, как оккупанты отступают, а им навстречу выбегают вооруженные люди. Они открыли огонь сначала в воздух, а затем и по самым захватчикам;

– российские оккупанты активизировали обстрелы энергетической инфраструктуры на прифронтовых и приграничных территориях. В Запорожской области ракетно-бомбовым ударом разрушено административное здание одного из энергетических объектов, поврежден автотранспорт.

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