Часть окупантов в гражданской одежде: в Якимовку в Запорожье прибывает подкрепление ВС РФ и ФСБ

Россия увеличила количество оккупационных войск в поселке Якимовка Запорожской области. В населенный пункт прибывает подкрепление ВС РФ и ФСБ, часть окупантов перемещается в гражданской одежде.

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Об этом сообщил украинский военнослужащий, блоггер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".

"Оккупационные власти увеличили количество оккупационных войск в населенном пункте, количество мобильных комендантских постов, местные мрази составили списки свободного жилья, в которое расквартировались орки. Часть оккупантов перемещается в гражданской одежде", – сообщил Штефан.

Блогер также отметил, что в поселке стало больше сотрудников ФСБ – они передвигаются на черных Toyota. Также увеличилось количество представителей других российских силовых структур.

По словам Анатолия Штефана, оккупанты жестко "прессуют" всех, кто отказался получать российский паспорт – они испытывают как психологическое, так и физическое влияние.

Местные коллаборанты всячески способствуют таким действиям оккупантов.

"Особенно это касается местных спортсменов (боксеров) под эгидой Евгения Гарбуза и Алексея Корастилева. Приговор вы избрали сами. Время расплаты уже близко", –подчеркнул "Штирлиц".

Отметим, что Якимовка находится в 30 км от Мелитополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Якимовке в Запорожской области партизаны взорвали железнодорожный мост. Враг использовал этот мост для переправки техники и боеприпасов.