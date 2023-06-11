На оккупированном Запорожье партизаны взорвали железнодорожный мост, которым пользовался враг. Фото
Во временно оккупированной Акимовке в Запорожской области партизаны взорвали железнодорожный мост. Враг использовал этот мост для переправки техники и боеприпасов.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан, более известный в сети под позывным "Штирлиц". Он также поблагодарил украинцев за их мужество и борьбу с оккупантами на территории, которая пока находит под контролем захватнической армии РФ.
Он отметил, что затем, когда это будет безопасно, обязательно опубликует имена украинских воинов-партизан.
"В населенном пункте Акимовка ТОТ Запорожской области силами партизан г. Мелитополь был произведен подрыв железнодорожного моста - логистической артерии, через которую осуществлялись поставки О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области", – рассказал Анатолий Штефан.
Ранее сообщалось, что оккупанты 11 июня обстреляли Циркуны под Харьковом. В облцентре жители слышали взрывы в пригороде.
Напомним, что днем 11 июня стало известно об освобождении украинскими воинами села Благодатное Донецкой области от российской оккупации. Захватчики сопротивлялись последнему, однако благодаря мужеству и изобретательности защитников Украины враг понес потери и вынужден был бежать.
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