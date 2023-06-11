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На оккупированном Запорожье партизаны взорвали железнодорожный мост, которым пользовался враг. Фото

Иванна Шепель
War
1 минута
13,4 т.
На оккупированном Запорожье партизаны взорвали железнодорожный мост, которым пользовался враг. Фото

Во временно оккупированной Акимовке в Запорожской области партизаны взорвали железнодорожный мост. Враг использовал этот мост для переправки техники и боеприпасов.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан, более известный в сети под позывным "Штирлиц". Он также поблагодарил украинцев за их мужество и борьбу с оккупантами на территории, которая пока находит под контролем захватнической армии РФ.

Он отметил, что затем, когда это будет безопасно, обязательно опубликует имена украинских воинов-партизан.

"В населенном пункте Акимовка ТОТ Запорожской области силами партизан г. Мелитополь был произведен подрыв железнодорожного моста - логистической артерии, через которую осуществлялись поставки О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области", – рассказал Анатолий Штефан.

На оккупированном Запорожье партизаны взорвали железнодорожный мост, которым пользовался враг. Фото
На оккупированном Запорожье партизаны взорвали железнодорожный мост, которым пользовался враг. Фото
На оккупированном Запорожье партизаны взорвали железнодорожный мост, которым пользовался враг. Фото

Ранее сообщалось, что оккупанты 11 июня обстреляли Циркуны под Харьковом. В облцентре жители слышали взрывы в пригороде.

Напомним, что днем 11 июня стало известно об освобождении украинскими воинами села Благодатное Донецкой области от российской оккупации. Захватчики сопротивлялись последнему, однако благодаря мужеству и изобретательности защитников Украины враг понес потери и вынужден был бежать.

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