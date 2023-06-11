Оккупанты обстреляли Циркуны под Харьковом: били кассетными боеприпасами

Российские войска 11 июня снова обстреляли Харьковщину. В облцентре жители слышали взрывы в пригороде.

Видео дня

По предварительным данным, под вражеским огнем оказался населенный пункт Циркуны. Об обстрелах сообщила полиция Харьковской области.

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя", – говорится в сообщении полиции Харьковщины в 16:21.

О взрывах в пригороде, хорошо слышанных в Харькове, писали и местные паблики. Они также сообщают, что в небе над областью виден дым.

Впоследствии стало известно, что враг ударил по Циркунам к северо-востоку от облцентра. Эту информацию изданию "Общественное Харьков" подтвердил глава местной военной администрации Николай Сикаленко.

"Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района. Предварительно, кассетными боеприпасами. Профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается", – отметил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Новость дополняется