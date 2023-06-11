В Харьковской области российские оккупанты нанесли удары тремя БПЛА по предприятию: возник пожар

Ночью 11 июня российские оккупнаты нанесли удары тремя БПЛА Shahed по Богодуховскому району на Харьковщине. Попадание пришлось по территории гражданского предприятия, в результате чего возник пожар.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, под прицелом врага оказались Купянский и Чугуевский районы города.

В Купянском районе россияне дважды обстреляли магистральный аммиакопровод.

"Утечки аммиака и угрозы для гражданского населения нет", – заверил Синегубов.

Под обстрелами также за прошедшие сутки оказался поселок Куриловка Купянского района. Там поврежден дом. К счастью, тоже обошлось без раненых.

Также в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

Напомним: также в Харькове ночью 5 июня прогремела серия мощных взрывов. Оккупационные войска России еще раз обстреляли город, есть прилеты в двух районах. Пострадавших в результате атаки нет. Прилеты зафиксированы в центре Харькова и в Слободском районе. Один прилет пришелся на автомобильную парковку у аэропорта, еще один – на одну из центральных улиц города, Рымарскую.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 июня российские оккупанты ударили ракетами С-300 по городу Харькову и Чугуеву. Последствия обстрелов представители власти не комментировали;

– 3 июня в Харьковской области в результате российского обстрела села Ивашки Богодуховского района погиб 67-летний гражданский. В целом за сутки противник открывал массированный огонь по приграничным и прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!