Россияне обстреляли Харьков: в городе раздалось несколько взрывов. Видео

В Харькове ночью 5 июня прогремела серия мощных взрывов. Оккупационный войска России в очередной раз обстреляли город, есть прилеты в двух районах.

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Взрывы в Харькове было слышно около 23:20, в населенном пункте была объявлена воздушная тревога. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что оккупанты вновь атаковали Харьков ракетами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы – как минимум прозвучало несколько", – написал он в Telegram.

Позже Терехов уточнил, что зафиксированы прилеты в центре Харькова и в Слободском районе. Информации по поводу разрушений и пострадавших пока нет.

"ГСЧС работает на местах взрывов. По предварительной информации, на данный момент без пострадавших, но обследование оказавшихся под ударом территорий продолжается", – говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram сообщил, что зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах. Предварительно враг атаковал областной центр ракетами С-300.

"На данный момент информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попаданий", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Харькове также прозвучали взрывы. Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по городу и пригороду – населенному пункту Чугуев.

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