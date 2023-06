ВСУ продвинулись на нескольких направлениях и нанесли мощный удар по оккупантам возле Кременной: анализ боев от ISW

Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех направлениях фронта и достигли побед 14 июня. Также они, вероятно, нанесли мощный удар по дивизии 20-й общевойсковой армии России возле Кременной на Луганщине, когда оккупанты ждали выступления своего командира.

Видео дня

Потери около 200 захватчиков признали российские пропагандисты и это, а также само событие вызвало типичное недовольство провоенных блогеров относительно командования ВС РФ. Ход боев проанализировали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Продвижение ВСУ

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись на 200-500 метров на неопределенных участках Бахмутского фронта и от 300 до 350 метров на неуказанных частях Запорожского направления.

Российские блогеры сообщали, что украинские войска продолжают контратаки на северо-западной, северо-восточной и юго-западной окраинах Бахмута. Кроме того, украинские и российские источники говорили, что боевые действия продолжались на западе Донецкой области, а именно в районе Макаровки (непосредственно к югу от Великой Новоселки), а также на западе Запорожской области к югу от Орехова.

Пропагандисты предположили, что сильный дождь и плохая погода на юге Украины могли снизить темп украинских атак, но Маляр подчеркнула, что погодные условия не всегда влияют на украинские наступательные действия.

Со своей стороны спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень отметил, что украинские военные на Таврическом (Запорожском) направлении предпочитают удары по российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Потери оккупантов под Кременной

Российские источники утверждали, что Силы обороны Украины нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии (Западного военного округа РФ) вблизи Кременной Луганской области, когда они ждали выступления командира. Это вызвало типичное недовольство блогеров-сторонников путинской войны в отношении российских командиров.

В ISW отметили, что наблюдали за 20-й, 144-й и 3-й мотострелковыми дивизиями ВС РФ, которые действовали в Кременной в течение последних нескольких месяцев, но не смогли подтвердить, по какой именно из них нанесли удар ВСУ.

Российские источники утверждали, что дивизия стояла два часа в одном месте, ожидая прибытия командующего 20-й общевойсковой армией генерал-майора Сухраба Ахмедова, произнесшего речь перед начаом наступательные операции.

Один из блогеров-пропагандистов предположил, что ВСУ ударили с HIMARS, из-за чего было ликвидировано около 100 российских военнослужащих и еще более 100 получили ранения. Хотя в ISW отметили, что "не наблюдают ни одного визуального подтверждения удара или его последствий".

Вместе с тем сторонники войны против Украины в который раз подвергли критике неудачное решение сосредоточить большое количество сил в зоне действия украинского огня на столь длительное время. Они использовали ситуацию, чтобы повторить давнюю критику неэффективного российского командования.

"Возмущение напоминает предыдущие случаи значительных безответственных военных действий России, которые привели к драматическим потерям, в частности, в результате украинского удара 31 декабря 2022 года по большой концентрации российских сил в Макеевке Донецкой области", – напомнили в Институте изучения войны.

Российские блогеры ранее призывали чиновников привлечь военное руководство РФ к ответственности за удар в Макеевке и регулярно пытались возложить вину за масштабные военные неудачи оккупантов на отдельных командиров. Теперь они продолжили жаловаться, что Ахмедов и подобные командиры продолжают занимать ключевые должности вместо того, чтобы быть привлечены к ответственности.

"Это давняя жалоба, свидетельствующая о широком пренебрежении российским министерством обороны. Один блогер даже призвал расстреливать ответственных командиров перед их формированиями, независимо от того, это полковники или генералы", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, в течение 14 июня Силы обороны сошлись в 39 боевых столкновениях с врагом, отбив все его атаки. Оккупанты сосредотачивались на попытках штурма на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.

