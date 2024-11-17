Этим утром российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Были запущены 120 ракет и 90 дронов, среди которых "Кинжалы" и, вероятно, даже "Циркон". ПВО Украины уничтожила более 140 воздушных целей.

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Целью удара, вполне прогнозируемо, была энергетическая система. Серьезно повреждены теплоэлектростанции, начались проблемы со светом в разных регионах страны. Очередной открытый акт геноцида украинцев - лишить людей света и тепла накануне зимы.

Не знаю, как там будут начинаться и проходить переговоры о прекращении войны, которые все обсуждают после победы Трампа на выборах. Но цели Путина остаются неизменны - убийство или изгнание украинцев с их земли и уничтожение государственности.

И ни один известный "мирный план" не предусматривает никаких действенных гарантий безопасности для Украины. Без которых РФ просто превратит страну в безлюдную территорию, пригодную для быстрой оккупации если не сегодня, то в перспективе.