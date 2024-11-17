'Такие вещи не анонсируют': Зеленский прокомментировал сообщение СМИ о разрешениях на дальнобойные удары по России

Пока заявление о предоставлении Украине разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием является лишь словами. Но в свое время эти слова будут подкреплены соответствующими действиями – в первую очередь дальнобойным оружием.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский вечером воскресенья, 17 ноября, в конце 998-го дня войны. Глава государства вспомнил по этому поводу План победы, ранее представленный партнерам.

"План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", – пообещал президент.

Как подчеркнул Зеленский, сегодня был "один из самых больших и опасных за всю войну российских ударов" – 210 дронов и ракет одновременно (в том числе гиперзвуковая и аэробалистические ракеты).

"Сегодня Путин, этот "голубь мира" прислал нам очередные "кинджалы" и "калибры". Его язык – это подлость. Россия уже почти тысячу дней делает одно и то же. И от этого надо защищаться. Надо быть сильными", – сказал украинский лидер.

После российских обстрелов в четырех областях Украины продолжаются восстановительные работы.

"Утром более миллиона абонентов были отключены от электричества. Сейчас количество значительно меньше. Работы будут продолжаться круглосуточно. К сожалению, от российского удара сегодня есть погибшие и раненые. Обязательно ответим оккупанту", – пообещал Зеленский.

Большинство из того, что "голубь мира" 17 ноября бросил на Украину, украинские защитники сбили.

"Сегодня снова блестяще проявили себя "петриоты". Неплохо проявили себя F-16 – есть сбивание ракет", – отметил президент и добавил, что "мы сейчас еще не получили от партнеров всех нужных систем ПВО".

Именно поэтому на фоне этих российских атак и недостаточных поставок оружия заявления о разрешении бить вглубь России пока остаются словами, сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить вглубь России. Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS. Как отметили официальные лица США, это ответ на решение России привлечь северокорейские войска к войне.

Ранее сообщалось, что Пентагон настроен обеспечить доставку в Украину военной помощи на оставшиеся 7,1 млрд долларов от принятого ранее финансирования Конгрессом до конца работы действующей администрации президента Джо Байдена. Предполагается, что отправки будут производиться еженедельно.

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