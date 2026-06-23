Каждый раз, когда у Украины начинает получаться побеждать в этой войне? тут же возникает волна паники: "Ой боюсь после этого Путин решится и ударит ТАКТИЧЕСКИМ ядерным оружием". Я выделил "тактическим" не случайно. Дело в том что это слово меня умиляет. Почему просто не написать "ядерным оружием"? Почему тактическим? Я не отказываю себе в удовольствии спросить собеседника, что означает "тактическим", и в подавляющем большинстве случаев выясняется что собеседник просто не очень понимает что это слово означает. Я так предполагаю что с приставкой "тактическим" фраза звучит более грозной. Даже аббревиатуру создали ТЯО. И никто не употребляет СЯО (стратегическое ядерное оружие). Эти ТЯО-СЯО вообще создают у меня иллюзию разговора на китайском

Видео дня

Итак, давайте разберемся. Для начала скажу, что многие эксперты считают что не надо разбивать ядерное оружие на ТЯО и СЯО. Но условно их все таки поделить можно

Давайте сначала посмотрим что такое СЯО. Стратегическое тут означает что оно огромной разрушающей силы, предназначено чтобы уничтожить большой мегаполис. Ну так мы думаем, мол сбросили мы стратегическую атомную бомбу на Москву, и все, город ушел в историю. На самом деле это не так, зона разрушения от скажем очень мощной 5 мегатонной бомбы будет где-то в радиусе километров 10. И тут надо учесть что есть несколько факторов поражения: ударная волна, от нее, скажем, в диаметре пара километров все будет в щебенку, а дальше до 10 км что-то разрушится, а где-то стекла повылетают. Другой фактор – световой импульс – это обычный свет, как от Солнца, только его жутко много и он много что сожжет на своем пути. Ну тоже радиус несколько километров. Еще один фактор – проникающая радиация, это всякие альфа-бета-гаммы излучения которые проникают сквозь бетонные стены и т.д. Альфа там вообще не проникает, но это другая тема. Ну есть еще электромагнитный импульс. Это то что человек не почувствует, но его айфон в кармане почувствует, в смысле прожарится. И вся другая электроника. Ну и радиационное загрязнение конечно. Ну так вот, одной 5 мегатонной бомбы на Москву будет маловато. Город большой. Там дюжина потребуется как минимум

Главные истории дня

И если Путин отдаст приказ использовать это оружие, то весь мир мягко говоря офигеет и задаст ему по полной. Видимо поэтому никто не говорит о СЯО

Теперь вернемся к нашему ТЯО. Тактическое. Что означает тактическое? Это часть протокола действий стран Варшавского Договора и НАТО прошлого столетия. Перед вами фронт, линия обороны противника, которую хрен пробьешь, там и колючая проволока, рвы, окопы, редуты, противотанковые орудия и установки, ПВО. Как пробить? Вопрос решается просто, сбрасываешь ТЯО на участок этого фронта, там все сгорело, и на танках, БМПешках и БТРах которые оборудованы защитой от радиации вперед и с песней несешься в этом прорыв, выходишь на оперативный простор, заходишь с тыла к соседним частям противника, сеешь панику и победу

Вроде все просто. Почему бы оркам это не применить, и не захватить Донбасс таким образом? Я обучался на специальность командира мотострелкового взвода СССР и давайте я вытащу циферки из своей памяти. Самое низкое звено это отделение. 8 человек. Они держат оборону где-то на 100 метрах фронта. Взвод состоит из трех отделений, в взводе, по уставу 28 человек, они держат в обороне где-то 500 метров фронта. В роте уже 100 человек, 3 взвода плюс ротное отделение, командиры там всякие, писцы, обеспечение и т.п. Они держат уже где-то полтора километра обороны. Цифры очень приблизительные, специально не лезу в гугл и ИИ, просто по памяти. Конечно можно растягивать туда и сюда. И следующая ступень это уже батальон, по уставу где-то 3 роты, плюс вспомогательные силы там всякие, в целом батальон держит 5 км обороны. Это я так, для масштаба понимания, извините за множество цифр

Заметьте, это по уставу, и для второй половины 20-го века. Сейчас ситуация совсем другая, на одном километре обороны могут сидеть 2-3 человека, и где-то там дроноводы подальше в тылу

Теперь мы бьем по такому фронту обороны тактическим ядерным оружием. Это может быть снаряд или бомба, неважно. Скажем мощностью в полторы килотонны. (на Хиросиму упало 20 килотонн). Такой заряд уничтожит все вокруг аж в 250 метров в диаметре. Убьет всех в 600 метров в диаметре. То есть целый мотострелковый взвод, все 28 человек. Контузии будут в полтора км диаметром, в той или иной степени. Но мы можем использовать более мощный снаряд, скажем 5 килотонн, там оно уже все точно уничтожит где-то в 1.5 км в диаметре, а в радиусе где-то более 2.5 км уже никого особо не тронет.

Итак мы применяем тактическое ядерное оружие (или даже парочку) и уничтожаем целую мотострелковую роту. Или даже две. Или даже целый батальон!

Ой, забыл, сейчас же 21-ый век. На участке обороны в 5 км сидят с полдюжины бойцов. Ну ладно, еще дроноводы, аж 10 человек. Ну да, мы их уничтожили, образовалась брешь в обороне и туда ринулись бронетанковые колонны. Ой, то есть, сейчас на танках и БТРах уже не едут. Тут же налетает рой дронов и расхерачивает всю эту колонну в хлам. Сейчас солдаты идут пешком, просачиваются. Ну да, ладно, значит орки идут пешком, просачиваются по радиационной местности. Диаметром в 5 км. То бишь часа 2 если бодрым шагом. Вырываются пешком на оперативный простор, быстрыми маневрами заходят в тыл другим подразделениям обороняющихся

Извините, не могу дальше писать этот бред. Тактическое ядерное оружие – оно не работает. Оно ничего не даст кроме международного скандала, позора и потери партнеров вроде Китая и Индии (почему это другая история, лень писать). Фронт ты ТЯО не пробьешь. На город его сбрасывать себе дороже, 2 квартала разрушены, в чем профит?

И не надо говорить что Путин сумасшедший фанатик и решится на все. Сумасшедший фанатик не прячется по бункерам. Путин прекрасно понимает что к нему прилетит в случае, если он откроет свой чемоданчик и нажмет кнопку.

Так что нет, ТЯО не будет применяться. От слова совсем. Запомните этот твит. Все будет хорошо, Украина, я верю в тебя.