НЕ НАПАДЕНИЕ. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ УГРОЗЫ

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Когда в нескольких километрах от украинской границы стоит военная техника, которая обнаруживает цели, корректирует ракетные удары по украинским городам и помогает убивать украинских граждан, возникает простой вопрос: имеет ли Украина право устранить эту угрозу?

Ответ очевиден: да.

И дело здесь не в эмоциях. Дело в международном праве.

Статья 51 Устава ООН закрепляет неотъемлемое право государства на самооборону в случае вооруженного нападения. Если тот или иной военный объект принимает непосредственное участие в нанесении ударов по территории Украины, он становится законной военной целью независимо от того, где именно расположен.

Суверенитет государства не может служить щитом для агрессии.

Если одна страна разрешает использовать свою территорию для наведения ракет, разведки целей или обеспечения атак против соседа, она не может одновременно требовать абсолютной неприкосновенности этих объектов. Международное право не создавалось для защиты агрессора или его соучастников.

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Особенно цинично выглядит ситуация, когда официальный Минск пытается выставить себя сторонним наблюдателем. Невозможно одновременно быть "нейтральным" и предоставлять собственную территорию для действий, которые приводят к гибели мирных людей в соседнем государстве.

Президент Украины фактически озвучил максимально корректную позицию: устраните угрозу самостоятельно. Если не устраните – Украина будет вынуждена обеспечить безопасность своих граждан собственными силами.

Это не ультиматум. Это предупреждение.

Каждое государство имеет не только право, но и обязанность защищать своих граждан. Украинские власти присягали защищать украинский народ, а не наблюдать, как с территории соседней страны ведётся подготовка новых ударов.

Поэтому если военный объект используется для наведения ракет на Киев, Львов, Одессу, Харьков или любой другой украинский город, вопрос заключается не в том, имеет ли Украина право его уничтожить. Вопрос заключается в том, почему этот объект до сих пор существует.

И самое главное.

Страна, на территории которой размещены средства нанесения ударов по Украине, не имеет юридических оснований рассматривать их нейтрализацию как "нападение" в классическом понимании международного права. Ведь речь идет не об агрессии против государства как такового, не о захвате территории или свержении власти, а о пресечении конкретной военной угрозы, которая используется для осуществления атак.

В современном мире ответственность несет не только тот, кто нажимает кнопку запуска ракеты. Ответственность несет и тот, кто предоставляет площадку, обеспечивает наведение, разведку и прикрытие.

Иначе международное право превратилось бы в абсурд, где можно безнаказанно помогать убивать соседа, прикрываясь государственной границей.

Украина никому не угрожает. Украина защищается.

А право на защиту собственного народа всегда было и остается выше права агрессора или его сообщников создавать смертельные угрозы под прикрытием чужого флага.