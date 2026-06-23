Дело сдвинулось с мертвой точки. На это ушло четыре года. Россияне теряют уверенность в том, что СВО идет по плану, а в кремле круглосуточно заботится о них отец народов. Со вчерашнего дня самолеты в россии начали заправлять автомобильным бензином. Нетрудно понять, чем это закончится. Это хороший контрольный выстрел по воздушному флоту, который годами изнашивался без подсанкционных запчастей и сервиса. Также со вчерашнего дня россиянам запрещено публиковать объявления о продаже бензина. Сумасшедшая бензоколонка все меньше похожа на бензоколонку.

Видео дня

Всероссийский когда-то оздоровительный курорт Крым становится территорией бедствия и приближается к коллапсу, за которым последует сначала паника, а затем гуманитарная катастрофа. Ср*ка в Крыму удваивается с каждым днем. Это неплохой первый толчок для эффекта домино. Со дня на день мы увидим разрушение крымского моста. Когда масса проблем с Крымом станет критической, незадолго до того, как он станет непригодным для жизни, россия покинет его, как отработанный материал, предварительно мобилизовав оттуда всех подряд. Крым не впервые переживет полное опустошение в своей истории. Это будет в очередной раз, и самое интересное в этом то, что ни одна из сторон не будет задумываться по этому поводу.

Пока что у них, по сравнению с тем, что их ждет, – просто каникулы-бонификация: где-то нет воды, где-то света, бензин только военным и мусорам, эвакуация "Артека", закрытие курортного сезона, магазины до 20.00, комендантский час, 5-километровая очередь на крымский мост. По сравнению с катастрофой, которая надвигается на них, это просто светлый и радостный праздник.

Главные истории дня

Пока для ху*ла в бункере снимают отдельные фейковые выпуски новостей о процветающей России, нужно усиливать давление, нужно наращивать удары. Это единственный способ закончить войну. То, что сейчас нужно больше всего, – это удары по логистике, оборонному комплексу и НПЗ в рашке. И здесь нужно всё время увеличивать интенсивность, чтобы просто оставаться на месте. И самое ошибочное, что может быть, – это прекратить мощные дальные обстрелы. Не только Крыма, но и всей россии.

Я всегда привожу пример учебного центра как коллективный украинский кейс. Который своевременно был создан для обучения. На который своевременно были собраны средства. Теперь такой же коллективный кейс – это наш сбор на ударные беспилотники дальнего действия. Нам нужно консолидироваться, объединиться, всем присоединиться к этому сбору.

Ведь у этих дронов сверхважная миссия: они возвращают войну на территорию россии. Кроме того, они – единственные, кто говорит на понятном россиянам языке: языке взрывов, страха, паники, разрушений. Это чрезвычайно важная дипломатическая миссия по установлению взаимопонимания между нашими народами.