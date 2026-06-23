Наша постоянная рубрика о ситуации во временно оккупированном Крыму. Логистическая ловушка для врага окончательно захлопнулась, а блокада полуострова продолжает усиливаться. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны впервые нанесли успешные удары по объектам по обе стороны незаконного Керченского моста.

Видео дня

Совместная операция украинских спецслужб продемонстрировала филигранную точность. В Керчи уничтожен важный нефтяной терминал, а в порту Кавказ поражены три автомобильных парома, что полностью остановило паромную переправу, которая была последним морским каналом снабжения топливом вражеской армии. Одновременно за одну ночь были ликвидированы четыре радиолокационные станции зенитных комплексов С-400 и два комплекса "Панцирь", что существенно ослабило противовоздушную оборону захватчиков. Также было поражено Глебовское подземное газохранилище, единственное на полуострове, и четыре компрессорные станции. Это привело к системному сбою газотранспортной сети, от которой напрямую зависит снабжение всей военной инфраструктуры России.

Главные истории дня

Оккупационные администрации находятся в состоянии глубокой паники, а среди коллаборационистов начался настоящий коллапс. Из-за тотального топливного кризиса оккупанты полностью запретили продажу бензина для гражданского населения. Ограниченный доступ к топливу, массовая скупка продуктов, а также периодическое закрытие моста в связи с военными действиями врага привели к тому, что на незаконно построенном Керченском мосту образовались гигантские очереди и пробки из сотен автомобилей.

С 22 июня по 1 сентября на полуострове введён полный запрет на бронирование и размещение детей, а также детских групп в лагерях, санаториях или отелях. Оккупанты отменили все детские экскурсии, фестивали и тренировочные сборы, прикрываясь соображениями безопасности.

Прошу граждан Украины на полуострове позаботиться о базовой безопасности и обратить внимание на актуальные рекомендации:

Я уже подчеркивала, но повторю: запасайтесь топливом и продуктами при первой же возможности. Несмотря на тотальный запрет на продажу топлива гражданскому населению, пользуйтесь каждой возможностью для создания собственных запасов. Старайтесь иметь полный бак и дополнительную канистру, ведь оккупационные администрации обеспечивают исключительно потребности своей армии.

Самостоятельно позаботьтесь о безопасных укрытиях. Как показал опыт, бомбоубежища у оккупантов часто закрыты или завалены мусором, поэтому не верьте их заявлениям. Заранее подготовьте подвальные помещения или подземные парковки с несколькими выходами. Во время взрывов держитесь подальше от окон и используйте правило двух стен.

Соблюдайте статус защищенного гражданского лица. Избегайте сотрудничества с российскими военными.

Украина ценит жизнь своих людей и обязательно освободит полуостров. Берегите себя.