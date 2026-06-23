Россия нанесла удар по Кривому Рогу: есть погибший, трое человек ранены

Днём во вторник, 23 июня, военные российской армии нанесли удар по Кривому Рогу. В городе раздалась серия взрывов.

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В результате вражеской атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения. Подробности сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Что известно

Об ударе россиян по Кривому Рогу чиновник сообщил в 11:20, отметив, что в результате атаки повреждены промышленные объекты.

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена промышленная инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Уже в 11:35 Ганжа сообщил об одной жертве российского обстрела и трёх раненых.

"Один человек погиб в результате вражеской атаки на Кривой Рог. Трое человек пострадали", – говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь

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