Россия нанесла удар по Кривому Рогу: есть погибший, трое человек ранены
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Днём во вторник, 23 июня, военные российской армии нанесли удар по Кривому Рогу. В городе раздалась серия взрывов.
В результате вражеской атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения. Подробности сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.
Что известно
Об ударе россиян по Кривому Рогу чиновник сообщил в 11:20, отметив, что в результате атаки повреждены промышленные объекты.
"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена промышленная инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.
Уже в 11:35 Ганжа сообщил об одной жертве российского обстрела и трёх раненых.
"Один человек погиб в результате вражеской атаки на Кривой Рог. Трое человек пострадали", – говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь
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