Россия атаковала гражданские суда, направлявшиеся в украинские порты: погиб гражданин Египта. Фото и видео

Россия продолжает совершать военные преступления, нанося удары по гражданским судам в Черном море. В ночь на 22 июня вражеские дроны атаковали сразу несколько грузовых кораблей, следовавших в украинские порты.

Видео дня

На одном из них, шедшем под флагом Панамы, возник пожар, погиб член экипажа – гражданин Египта. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Что известно

Наиболее тяжелые последствия вражеской атаки зафиксированы на торговом судне, следовавшем в один из украинских портов под флагом Панамы.

"Погиб член экипажа — 58-летний повар, гражданин Египта. Восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Судно получило значительные повреждения и утратило мореходность", – рассказал Кулеба, показав видео с места событий.

Главные истории дня

В спасении гражданских моряков-иностранцев принимали участие воины Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В результате удара вражеского БПЛА на сухогрузе VICTRESS (судовладелец – Турция, флаг – Панама) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии. Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогруза , к сожалению, среди них есть потери", – говорится в сообщении.

Кулеба также сообщил, что ночью россияне нанесли удары с помощью дронов по судам под флагами Палау и Белиза. Пострадавших не было. А вот суда получили повреждения, хотя и смогли с ними продолжить движение.

"Это очередное военное преступление России. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты –это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности, они требуют решительной реакции международного сообщества", — подчеркнул министр.

О том, что Россия продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству, заявили и в ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня Россия также атаковала иностранные суда в Чёрном море. Тогда погиб член экипажа одного из атакованных кораблей, ещё несколько моряков получили ранения различной степени тяжести.

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