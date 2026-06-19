Россия атаковала иностранные суда в Чёрном море: есть погибший и раненые

Россия ночью атаковала дронами как минимум два гражданских судна в Чёрном море. На одном из них погиб член экипажа, ещё двое моряков получили ранения.

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Пострадали также трое членов экипажа второго судна. Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Враг нанес удар по гражданским судам под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис

По словам министра, в результате атаки российских БПЛА на гражданские суда в акватории Черного моря погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Искренние соболезнования семье и близким погибшего", – отметил Кулеба.

Также чиновник сообщил, что россияне атаковали судно под флагом Сент-Китс и Невис. Там легкие ранения получили трое членов экипажа.

Начальник Одесской областной государственной администрации Олег Кипер отметил, что Россия нанесла удары с помощью дронов накануне вечером. Атакованные суда выходили из портов.

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На момент сообщения, по данным чиновника, суда возобновили движение, портовая инфраструктура работает с учетом ситуации с безопасностью.

Кипер назвал новые российские атаки "свидетельством террористической сущности врага, которыйцеленаправленно убивает мирных жителей и ставит под угрозу продовольственную безопасность мира".

Такую оценку разделяет и Кулеба.

"Это очередное доказательство того, что Россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом – гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, обеспечивающая работу гуманитарных и экспортных маршрутов. Но такие преступления должны получать четкую международную оценку – терроризм. Мир не может привыкать к тому, что гражданские моряки становятся мишенью для российского оружия", – подчеркнул Кулеба.

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