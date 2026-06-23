Силы обороны уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал: произошло обрушение. Видео

Во временно оккупированном Крыму уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который использовался российскими войсками для логистических нужд. В результате ударов произошло частичное обрушение конструкции и разрушение железнодорожного полотна.

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Объект утратил свою функциональность в качестве транспортной артерии для оккупационных сил. Соответствующие кадры показала пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Что известно

Подразделения Middle Strike во взаимодействии с представителями Движения сопротивления уничтожили железнодорожный мост в районе села Раздольное. Объект был частью ключевого транспортного коридора, который использовался для переброски ресурсов и военных грузов.

Мост обеспечивал как снабжение с территории России через Крым в южное направление фронта, так и внутренние логистические потребности оккупационных войск на полуострове.

Главные истории дня

В ночь на 22 июня украинские дроны нанесли точные удары по конструкции моста. В результате было разрушено железнодорожное полотно и произошло обрушение одного из пролетов.

Фактически объект получил критические повреждения уже после первой волны атак.

После первого поражения к объекту прибыла российская ремонтная железнодорожная техника. По данным Движения сопротивления, оккупанты пытались восстановить поврежденную инфраструктуру.

Однако в ночь на 23 июня дроны ССО повторно нанесли удар по району моста. В результате была поражена ремонтная техника, а остатки конструкции получили дополнительные повреждения.

"Силы специальных операций продолжают разрушать военную логистику врага, снижая его наступательный и оборонительный потенциал. Силы специальных операций: Всегда за пределами!" – подчеркнули наши защитники.

Напомним, в оккупированном Крыму в ночь на 23 июня прогремела серия мощных взрывов. В различных районах полуострова зафиксированы масштабные пожары, в частности на объектах энергетической и топливной инфраструктуры.

На фоне инцидента в ряде районов Крыма произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались Евпатория, Саки, Джанкой, Красноперекопск и несколько районов полуострова.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр"заявил: "Москва потерпит поражение в Крыму. „Птицы" СБС будут и впредь оказывать содействие. Разнообразие целей – пожирайте червей".

По его словам, ночь на 23 июня в Крыму была "жаркой", в частности, силами СБС было поражено более 60 важных вражеских целей.

Накануне временно оккупированный украинский Крым ночью вновь оказался под атакой дронов. Взрывы раздавались, в частности, в Армянске: там под удар, по предварительным данным, попало здание ФСБ, произошел пожар и детонация боеприпасов, а под Феодосией был поражен ангар с военной техникой.

Напомним, как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 июня Крым также подвергся массированной атаке. Силы обороны нанесли удары по портам в Керчи и Краснодарском крае. По обе стороны от Крымского моста в местах попаданий вспыхнули пожары на нефтебазах и других объектах, связанных, в частности, с логистикой оккупантов на полуострове.

После атаки на выезде из Крыма возле Крымского моста образовались километровые очереди.

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