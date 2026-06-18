Произошла серия взрывов: в оккупированном Крыму подвергся нападению железнодорожный мост, произошёл пожар. Фото и видео

Ночью 18 июня в оккупированном Крыму раздались взрывы. Под атаку попал железнодорожный мост на участке железной дороги Джанкой – Керчь. На объекте вспыхнул пожар, движение поездов может быть полностью парализовано.

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Об атаке сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". По данным паблика, пожар на мосту был виден даже из космоса.

В оккупированном Крыму под удар попал железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное в Советском районе. После атаки на объекте возник пожар.

Подвергшийся обстрелу мост расположен на важной железнодорожной ветке Джанкой – Керчь. Также удар пришелся на автомобильный "горбатый" мост, который находится рядом. Степень его повреждений в настоящее время уточняется.

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По словам очевидцев, во время атаки прозвучало около 20 взрывов. В сети также были опубликованы кадры одного из ударов беспилотника по мосту через Северо-Крымский канал.

В паблике добавили, что движение грузовых и пассажирских поездов на этом участке может быть полностью парализовано. Поезда с территории России через Керченский мост смогут добраться только до узловой станции Владиславовка или до Феодосии.

Напомним, утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

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