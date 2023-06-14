Продолжаются бои на востоке и юге: в течение суток произошло 39 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупанты продолжают регулярные попытки штурма позиций украинских военных на четырех направлениях Донецкой области: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение последних суток, 14 июня, противник совершил 39 прямых атак на Силы обороны, все они были успешно отражены.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку с фронта на Facebook. За сутки враг нанес 37 авиационных ударов, также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Наши военные не оставляют без ответа противника. Авиация Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 районов сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и три станции радиоэлектронной борьбы противника", – указали в ВСУ.

В качестве мести российские солдаты наносят удары по всем территориям, куда могут достать. В частности, 14 июня было зафиксировано:

на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Берестовому Лиману Первому, Масютовке, Харьковской области и Новоселовской Луганской области;

на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационный удар возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Кисловке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Серебрянку - Донецкой;

на Бахмутском направлении в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ягодного и Берховки. Нанес авиационные удары возле Спорного, Раздолевки, Левадногт, Краматорска, Константиновки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое, Южное Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Авдеевки и Новобахмутовки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново, Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времовка, Большая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Нескучное, Новый Комар, Макаровка Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Ольговское, Малиновка, Железнодорожное, Егоровка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье, Омельник, Степное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Новоивановка, Степное, Же запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Ольговка, Казацкое, Николаевка, Новоселка, Тягинка, Ивановка, Понятовка, Новотягинка, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Огромное, Кизомыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ВСУ призвали с пониманием относиться к задержке информации о событиях на фронте. Там отметили, что пауза дает возможность изучить реакцию врага и потом воспользоваться этим при наступлении.