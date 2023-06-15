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Оккупанты задействовали системы дистанционного минирования, встревожившись из-за контрнаступления ВСУ. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
2,9 т.
Оккупанты задействовали системы дистанционного минирования, встревожившись из-за контрнаступления ВСУ. Видео

Оккупанты на Запорожском направлении используют системы дистанционного минирования "Земледелие", чтобы задержать наступление и продвижение подразделений Вооруженных сил Украины. Эта система для войск РФ является одной из новейших, она была принята на вооружение в декабре 2020 года.

Видео дня

Об этом пишет польское издание Defence24 со ссылкой на видео российских пропагандистов, показывающее работу вражеских систем. "Земледелие" "дебютировало" во время совместных учений РФ и Беларуси "Запад-2021".

Впервые о его использовании в войне против Украины стало известно уже в марте 2022 года во время боев на Харьковщине.

Сколько именно таких систем есть у оккупантов и сколько они могут изготовить за год, точно неизвестно.

Оккупанты задействовали системы дистанционного минирования, встревожившись из-за контрнаступления ВСУ. Видео

"Земледелие" оснащено двумя пакетами на 25 пусковых установок каждый для реактивных снарядов калибра 122 мм, снаряженных минами для дистанционной постановки, дальность стрельбы составляет от 5 км до 15 км.

Один залп "Земледелия" может охватить площадь в несколько футбольных полей, поэтому враг может оперативно поставить минное заграждение на пути украинских защитников.

Оккупанты задействовали системы дистанционного минирования, встревожившись из-за контрнаступления ВСУ. Видео

ВСУ придется как минимум потратить существенное время, чтобы снизить опасность от "взрывных ловушек". Тем более что характеристики мин к реактивным снарядам калибра 122 мм "Земледелия" до сих пор остаются неясными.

В то же время известно, что Силы обороны благодаря БПЛА со "сбросами" уничтожили по меньшей мере одну такую вражескую систему, о чем сообщалось в марте 2023 года.

Оккупанты задействовали системы дистанционного минирования, встревожившись из-за контрнаступления ВСУ. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее на Луганщине заявляли, что оккупанты минируют местность вручную и дистанционно. На пути украинских воинов – сплошное минное поле.

– В британской разведке отметили, что РФ активизировала свою тактическую авиацию на юге Украины, используя крылатые бомбы. Такие боеприпасы позволяют вражеским штурмовикам держаться на расстоянии от целей.

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