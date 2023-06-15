Оккупанты задействовали системы дистанционного минирования, встревожившись из-за контрнаступления ВСУ. Видео

Оккупанты на Запорожском направлении используют системы дистанционного минирования "Земледелие", чтобы задержать наступление и продвижение подразделений Вооруженных сил Украины. Эта система для войск РФ является одной из новейших, она была принята на вооружение в декабре 2020 года.

Видео дня

Об этом пишет польское издание Defence24 со ссылкой на видео российских пропагандистов, показывающее работу вражеских систем. "Земледелие" "дебютировало" во время совместных учений РФ и Беларуси "Запад-2021".

Впервые о его использовании в войне против Украины стало известно уже в марте 2022 года во время боев на Харьковщине.

Сколько именно таких систем есть у оккупантов и сколько они могут изготовить за год, точно неизвестно.

"Земледелие" оснащено двумя пакетами на 25 пусковых установок каждый для реактивных снарядов калибра 122 мм, снаряженных минами для дистанционной постановки, дальность стрельбы составляет от 5 км до 15 км.

Один залп "Земледелия" может охватить площадь в несколько футбольных полей, поэтому враг может оперативно поставить минное заграждение на пути украинских защитников.

ВСУ придется как минимум потратить существенное время, чтобы снизить опасность от "взрывных ловушек". Тем более что характеристики мин к реактивным снарядам калибра 122 мм "Земледелия" до сих пор остаются неясными.

В то же время известно, что Силы обороны благодаря БПЛА со "сбросами" уничтожили по меньшей мере одну такую вражескую систему, о чем сообщалось в марте 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее на Луганщине заявляли, что оккупанты минируют местность вручную и дистанционно. На пути украинских воинов – сплошное минное поле.

– В британской разведке отметили, что РФ активизировала свою тактическую авиацию на юге Украины, используя крылатые бомбы. Такие боеприпасы позволяют вражеским штурмовикам держаться на расстоянии от целей.