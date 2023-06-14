Россия активизировала тактическую авиацию: разведка Британии назвала причину и самый уязвимый регион Украины

В последние две недели наблюдается всплеск боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины. Это, очевидно, стало ответом на сообщения о нарастании украинских наступательных операций, поскольку воздушно-космические силы РФ пытаются поддержать наземные войска с воздуха.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 14 июня. Как отметили в ведомстве, даже сейчас интенсивность применения армейской авиации РФ ниже, чем в начале войны, когда этот показатель достигал пикового значения в 300 боевых вылетов в день.

Так, с начала российского вторжения юг Украины часто был более доступен для действий авиации страны-агрессора по сравнению с другими участками фронта.

"За последний год ВКС РФ нарастили использование оружия класса "воздух-земля", такого как крылатые бомбы, которые позволяют штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, Силы обороны преуспевают в результате наступательной операции. В частности, на Бердянском направлении идут бои в районе трех населенных пунктов.

– По данным ISW, украинские военные продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. 13 июня они заняли новые территории, продвинувшись на 250 м к северо-востоку от Бахмута и на 200 м к югу.

– ВСУ прорвали две линии обороны оккупантов на востоке, рассказал майор запаса Алексей Гетьман. По его мнению, когда будет прорвана третья, фронт может "посыпаться" и враг начнет бежать.