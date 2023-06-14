ВСУ преуспевают в результате наступательной операции, на Бердянском направлении идут бои в районе трех населенных пунктов – Генштаб

Силы обороны Украины имеют частичный успех в результате наступательной операции. За последние трое суток наши бойцы продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км территории.

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Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во время включения с Military Media Center. По его словам, продолжаются тяжелые бои в районе сел Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка на Бердянском направлении.

Кроме того, как уточнил Ковалев, оккупанты увеличили количество ракетно-авиационных ударов. В частности, этой ночью российские войска осуществили пуски крылатых ракет "Х-22", крылатых ракет морского базирования "Калибр", а также применили БПЛА "Шахед" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях. Украинские ПВО сбили 12 вражеских целей противника.

Напомним: накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал начало контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он заявил, что наши защитники постепенно завоевывают позиции. Столтенберг убежден, что наступление Украины на оккупированные Россией части востока и юга уже показало первые признаки успеха, и он набирает силу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW сообщили, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. В течение 13 июня защитники страны совершили определенные территориальные завоевания, в частности, продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута;

– ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман констатировал, что во время контрнаступления на востоке нашей страны украинская армия прорвала две линии обороны российских оккупационных войск. Он выразил убеждение, что когда будет прорвано третье, фронт может "посыпаться" – враг будет бежать, бросая оружие и технику.

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