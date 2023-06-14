ВСУ продолжают операции на нескольких направлениях, оккупанты атаковали украинских военных в районе Бахмута: анализ ISW

Украинские военнослужащие продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. В течение 13 июня защитники страны осуществили определенные территориальные завоевания, в частности, продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута.

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Также за последние сутки украинские силы продвинулись на 500-1000 метров вокруг административной границы между Запорожской и Донецкой областями, освободив около 3 кв. км территории в этом районе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ночь с 12 на 13 июня украинские силы продолжали наземные атаки юго-западнее Орехова и южнее Гуляйполя на западе Запорожской области. В свою очередь российские пропагандистские каналы пытаются информационно "сорвать" контрнаступление ВСУ. Агрессор заявляет о якобы снижении темпов атак и их локализации с помощью ответных боевых действий.

Кроме того, украинские войска продолжали наступление на северном и южном флангах Бахмута, а российские войска 13 июня предприняли контратаки в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища (6 км к северо-западу от Бахмута) и 200 метров в Торецком направлении (около 20 км юго-западнее Бахмута).

Также известно, что российские войска нанесли безуспешные наземные удары к северо-западу от Бахмута в районе и Белой Горы (15 км к юго-западу от Бахмута). Путинские террористы безуспешно контратаковали в направлении Белой Горы и Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на данный момент на фронте ситуация динамична и с точки зрения обороны, и с точки зрения наступления. Силы обороны проводят разные действия.

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что в ходе контрнаступления на востоке нашей страны украинская армия прорвала две линии обороны российских оккупационных войск. Когда будет прорвана третья, фронт может "посыпаться" – враг будет бежать, бросая оружие и технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские войска в ходе наступательной операции за прошедшие сутки продвинулись на трех направлениях. Ожесточенные бои продолжаются, враг делает все, чтобы удержать захваченные позиции.