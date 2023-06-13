'Силы обороны проводят как наступательные, так и оборонные действия': Маляр рассказала о ситуации на фронте

На данный момент на фронте ситуация динамична и с точки зрения обороны, и с точки зрения наступления. Силы обороны проводят разные действия.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, на разных участках фронта ситуация неоднородная.

"По состоянию на сейчас действительно на нескольких направлениях продолжаются наступательные действия. Вместе с тем, у нас есть и оборонные действия, поскольку и враг наступает на нескольких направлениях. Поэтому ситуация неоднородная. Там, где мы наступаем, – это Бахмутское направление, и все знают, что восток является эпицентром боевых действий – на Бахмутском направлении происходит продвижение. В то же время, там ожесточенные бои, надо понимать, что враг так просто не сдает позиции, которые в свое время они заняли, поэтому это очень тяжелые бои", – сказала Маляр.

Она также отметила другие факторы, которые влияют на продвижение ВСУ. В частности, метеорологическом.

"Если говорить о погоде сейчас, то действительно она некоторые вещи усложняет. Кроме того, враги увеличили артиллерийские и минометные обстрелы. То есть они пытаются обстрелами затормозить движение наших сил и принимают другие меры", – заявила замминистра.

Маляр добавила, что на южном направлении Силы обороны сдерживает плотное минирование полей. Там много противотанковых рвов, а еще враг безостановочно совершает контратаки. Российские оккупанты массово применяют ПТУРы и дроны-камикадзе.

"На одних участках мы наступаем и продвигаемся, на других участках, если мы говорим о Лиманском направлении или об Авдеевке, Марьинке, там враг пытается противодействовать и пытается наступать, но ему это не удается. Поэтому сейчас ситуация динамична и активна и с точки зрения зрения обороны, и с точки зрения наступления", – добавила Маляр.

По ее словам, российские войска постоянно меняют свои дислокации и меняют одни подразделения на другие. При этом количество противника не изменяется, но враг увеличивает количество обстрелов.

"Когда они осуществляют перемещение, то происходит торможение их наступательных действий, и они компенсируют это увеличением интенсивности обстрелов и авиационных ударов. Это они делают во всех направлениях, где они и обороняются, и наступают", – заявила замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские войска в ходе наступательной операции за прошедшие сутки продвинулись на трех направлениях. Ожесточенные бои продолжаются, враг делает все, чтобы удержать захваченные позиции.

По данным ISW, Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и 12 июня освободили новые территории. В то же время оккупанты жалуются, что плохая погода помешала им отбить украинские атаки.