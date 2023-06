Контрнаступательные операции ВСУ продолжаются на трех направлениях: в ISW указали на успехи Украины

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и 12 июня освободили новые территории. Тем временем российские пропагандисты жалуются, что плохая погода помешала оккупантам отбить украинские атаки на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

Видео дня

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 12 июня. Как напомнили аналитики, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулись на 6,5 км и отбили 90 кв. км территории за последнюю неделю.

По ее словам, за тот же период украинские войска освободили один населенный пункт на западе Запорожской области и еще шесть на востоке Запорожской и западе Донецкой областей.

В свою очередь спикер Восточной группы войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжали контратаки на флангах Бахмута и продвинулись на 250-700 м в некоторых районах на окраинах города.

При этом российские источники пишут, что украинские силы продолжали контратаки на позиции войск РФ к юго-западу, северу и северо-западу от Бахмута, в частности возле Берховки (3 км на северо-запад от Бахмута).

Кадры с геолокацией за 12 июня дополнительно указывают на ограниченное продвижение украинских сил в западной части Донецкой области к югу от Великой Новоселки, говорится в отчете.

Российские пропагандисты утверждают, что войска РФ пытаются контратаковать в этом районе и что в течение 12 июня продолжались бои на западе Донецкой – востоке Запорожской области возле Орехова, но заявляют, что интенсивность обстрелов на этом участке несколько снизилась.

По их словам, российские силы начали контратаку 12 июня на западе Донецкой области после того, как 11 июня Силы обороны Украины добились тактических успехов у Времевского выступа.

РосСМИ пишут, что части 127-й российской мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ РФ) 12 июня предприняли крупную контратаку на Времевском выступе.

По состоянию на вечер 12 июня войска России не добились подтвержденных территориальных успехов в ходе этих контратак, хотя некоторые российские источники сообщают, что оккупанты якобы отбили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы по состоянию на 12 июня по-прежнему контролируют Макаровку.

По данным росСМИ, бои на Времевском выступе продолжаются и результаты боя неясны. Террорист Игорь Гиркин утверждает, что если это правда, то эти сообщения якобы подтверждают успех российской гибкой тактики обороны в этом районе и военное командование РФ больше заботится о том, чтобы истощить украинские силы, чем вернуть себе территорию.

По словам Гиркина, типичной тактикой обороны российских войск является отход в тыл, чтобы вывести украинскую пехоту из-под прикрытия ПВО и РЭБ. Гиркин утверждает, что затем российские войска атакуют этот район при поддержке танков и ПВО, чтобы помешать украинским силам перебросить элементы ПВО во вновь взятые районы.

Российские пропагандисты утверждают, что из-за плохих погодных условий российские самолеты приземлились, что помешало российской обороне от украинских атак вблизи админграницы между Донецкой и Запорожской областями.

По их словам, 11 июня украинским силам удалось добиться тактических успехов из-за сильного дождя и тумана, которые не позволили ВКС и армейской авиации РФ нанести удары по ВСУ.

Также утверждается, что российские ВКС и армейская авиация возобновили интенсивные авиаудары по украинским силам 12 июня после того, как прошел дождь. По мнению Гиркина, погода будет играть важную роль в определении исхода операций на этом участке в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 июня стало известно, что Силы обороны Украины освободили от врага село Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей.

– В Минобороны заявили, что на Бахмутском направлении наша армия продолжает штурм. Также деоккупирована Макаровка.

– По данным ISW за 11 июня, ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта, тогда как враг перебросил силы на два направления.