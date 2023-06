ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках, РФ перебрасывает силы на два направления – ISW

В течение 10 и 11 июня Силы обороны Украины вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и получили территориальные завоевания. Защитники осуществили визуально проверенные наступления в западной части Донецкой и Запорожской областей, которые признали и в стране-агрессоре РФ, хотя пытались приуменьшить.

Известно, что ныне враг перебрасывает наиболее боеспособные подразделения оккупантов из Херсонского направления – на Бахмутское и Запорожское. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 11 июня.

Где ВСУ добились успехов?

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр известила, что ВСУ ведут наступательные действия в районе Бахмута. В то же время российские пропагандисты признали продолжение украинских наземных ударов на северном и южном флангах этого города на Донетчине.

Кроме этого, геолокационные кадры и российские источники показали, что украинские силы освободили несколько населенных пунктов во время продолжения наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки в западной части Донецкой области.

В это время пропагандисты подтверждали, что ВСУ продолжали атаковать оккупантов юго-западнее Орехова в Запорожской области и добились успехов в этом районе.

"Украинские войска осуществили визуально проверенные наступления в западной части Донецкой и Запорожской областей, которые российские источники подтвердили, но пытались приуменьшить", – говорят в ISW.

Там напомнили слова Маляр, которая указала, что на юге Украины Силы обороны продвинулись на расстояние от 300 метров до 1,5 километра. Представительница Минобороны, другие украинские и даже российские источники информировали, что ВСУ преуспели к югу от Великой Новоселки между 10 и 11 июня, в частности, освободили населенные пункты Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровка.

Некоторые пропагандисты писали, мол, бои продолжаются только в "серой зоне" или так называемых спорных районах. Также заявляли, что ВСУ действуют только в районах, которые российские войска "не полностью оккупировали" до того, как начались украинские атаки на юге.

"Российские источники, вероятно, называют продвижение украинских войск по территориям через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы приуменьшить украинские достижения и не сообщать о том, что украинские войска прорывают их линии обороны. Украинские силы освободили несколько городов, но заявления об украинском "прорыве" пока преждевременные", – констатировали в ISW.

Куда перемещаются оккупанты?

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что страна-агрессор РФ перебрасывает свои наиболее боеспособные подразделения из Херсонского направления в сторону Бахмутского и Запорожского.

В частности, из Херсона туда отправляют подразделения 49-й общевойсковой армии (Южный военный округ РФ) и неопределенные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск в связи с разрушением оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Маляр отметила, что захватчики, вероятно, и подорвали дамбу, чтобы сократить рубежи обороны в Херсонской области в ответ на начало украинского контрнаступления.

Растопка нижнего течения привела к осушению Каховского водохранилища, в результате чего из-под воды вышли массивы суши. Аналитики подчеркивают, что сегодня непонятно, как эти изменения местности повлияют на маневровую войну на юге Украины.

"Если изменения рельефа местности из-за затопления Днепра не исключат каких-либо возможных переправ через реку Украины в течение ближайших недель и месяцев, российским силам может быть трудно "защитить" Херсонскую область оставшимися частями или доступными на тот момент, если и когда украинские силы решат провести наступательные операции через реку, если у них есть возможность сделать это", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в ВСУ подтвердили продвижение под Бахмутом. Отмечается, что украинские подразделения закрепляются на позициях, которые отбили у оккупантов.

