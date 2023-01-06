У ВСУ есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях, российские ''мобики'' деморализованы, – Гайдай

У Вооруженных сил Украины есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях в Луганской области. Продвижение защитников затрудняет минирование местности оккупантами.

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Об этом утром 6 января рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Нам всем не стоит завышать ожидания от направления Сватово – Кременная. Да, действительно, там успех на стороне Вооруженных сил Украины, но дается каждый метр освобождения Луганской области очень тяжело", – сказал он.

Гайдай объяснил, что у захватчиков было время подготовить оборонительные рубежи и заминировать всю местность вручную и дистанционно.

"Трудно продвигаться вперед, когда впереди просто сплошное заминированное поле со всех сторон", – пояснил глава ОВА.

Он отметил, что российские мобилизованные, которых бросили на передовую, практически деморализованы из-за условий, в которых оказались.

Кроме того, рядом с ними воюют осужденные из ЧВК "Вагнер", постоянно издевающиеся над "мобиками", а позади – кадыровцы, от которых можно ожидать чего угодно.

Гайдай также сообщил, что агрессию из-за неудач на фронте и "бавовны" оккупанты срывают на мирных жителях:

"У нас достаточно фактов о том, как они ведут себя. От банального мародерства до того, что кого-то на улице даже застрелили".

По словам Гайдая, ни о каком так называемом "рождественском перемирии" не может быть и речи, поскольку оккупанты весной, несмотря на договоренности, ни разу не дали в тишине эвакуировать людей.

"Перемирие на день Рождества – это все ложь, мы уже Россию изучили, им где-то нужна передышка, ради этого только все и планировалось. Что касается людей, давайте вспомним, как проходили первые пять месяцев с 24 февраля. Когда они говорили, что им нужны люди... Но они просто стерли с лица земли Попасную, половину Северодонецка, половину Рубежного. Нам ни разу не дали возможности спокойно эвакуировать людей", – рассказал Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал, что оккупанты стягивают силы в район Кременной. При этом ВСУ закрепились в Белогоровке.