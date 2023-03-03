Нацгвардейцы провели массовую ''демилитаризацию'' военной техники окупантов: яркое видео

Бойцы Национальной гвардии Украины в результате успешной атаки дроном уничтожили несколько единиц военной техники оккупантов. В частности, список боевых потерь РФ пополнили автономный самоходный ЗРК "Тор М1" и инженерная система дистанционного минирования "Земледелие".

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Кроме того, были уничтожены вражеская РСЗО БМ-21 "Град" и две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Об этом рассказали в пресс-службе Нацгвардии, а также опубликовали яркое видео удара (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Защитники рассказали, что провели разведку и обнаружили вражеские цели, после чего путем сброса боеприпаса с БПЛА уничтожили российскую технику.

"Ежедневно приближаем нашу победу. Слава Украине!" – говорится в сообщении нацгвардейцев.

"Тор" – российский всепогодный тактический ЗРК, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

В частности, на фронте "Тор" прикрывает первые эшелоны сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, БПЛА, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Ориентировочная стоимость комплекса "Тор-М1"– 50 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошлые сутки защитники Украины уничтожили 8 российских танков, 4 артиллерийские системы и 4 РСЗО.

А 3 марта ВСУ сбили в районе оккупированного Енакиево вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Один из пилотов погиб, второй тяжело ранен.

Кроме того, защитники "приземлили" засекреченный беспилотник ФСБ "Картограф". Он был разработан для нужд российской спецслужбы, которая использовала его при ведении боевых действий на важных направлениях.