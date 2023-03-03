Был сбит украинскими зенитчиками: появились новые детали падения российского бомбардировщика в Енакиево и данные о судьбе пилотов

Зенитчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили российский самолет в районе Енакиево Донецкой области. Вражеский Су-34 сбили около 13:30 воины Никопольского зенитного ракетного полка.

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Один из пилотов погиб, второй – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ВС ВСУ.

"Давно зенитчики Воздушных сил не радовали такой сбитой целью! 3 марта 2023 года в районе Енакиево около 13:30 зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Один из пилотов погиб, второй готовится составить ему компанию!" – отметили в Воздушных силах.

Расстояние от оккупированного с 2014 года Енакиево до линии фронта составляет 23 км.

Ранее в сети появились фотографии из оккупированного города.

При этом оккупанты в Енакиево продолжают заявлять, что так и не разобрались, чей самолет был сбит.

"Оба пилота катапультировались, принадлежность самолета пока не установлена, на место его падения выехали экстренные службы, сообщил нам мэр Енакиево", – написали пропагандисты ТАСС.

Впоследствии же так называемый "мэр" заявил, что оба пилота якобы выжили. Впрочем, перехваченные переговоры российских захватчиков подтверждают данные украинских воинов: "Один пилот "200", другой – "300"" – истерически констатируют захватчики в опубликованном офицером ВСУ Анатолием Штефаном перехвате.

Ранее стало известно, что над Енакиево был сбит самолет. Из-за значительной удаленности этого населенного пункта от линии столкновения был исключен вариант с тем, что этот самолет принадлежал Вооруженным силам Украины. Да и факт поражения украинскими воинами российского самолета российские пропагандисты исключали, предположив, что самолет попал под "дружеский огонь" российской ПВО, как это уже случалось ранее.

По данным российских источников, оба пилота вроде бы успели катапультироваться.