Украинские военные ''приземлили'' российский БПЛА ''Картограф'', разработанный под нужды ФСБ. Фото

Украинские защитники "приземлили" засекреченный беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ "Картограф". Соответствующая модель БПЛА была разработана для нужд российской спецслужбы, которая использовала его при ведении боевых действий по важным направлениям.

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Навсегда забрали "крылья" у "птички" государства-агрессора бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, сообщили в Telegram ДШВ ВСУ. В общей сложности, благодаря украинским десантникам, в Украине "отлеталось" уже более полусотни российских БПЛА разных типов.

Напомним: ранее один из российских оккупантов пожаловался на неосведомленность и необученность своих сослуживцев. Захватчику не понравилось, что товарищи сбили из стрелкового оружия его беспилотник – дважды и, вероятно, умышленно.

Вместе с тем, агентство Bloomberg сообщило, что российские оккупанты в последнее время используют довольно мало дронов-камикадзе иранского производства в войне против Украины. Затишье может быть связано с тем, что захватчики копят запасы для будущих атак, но в то же время, по последним оценкам европейских официальных лиц, количество иранских беспилотников у ВС РФ истощается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– МИД Китая утверждает, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту и не осуществляет продажу оружия в зоны конфликта. Так там опровергли информацию о том, что Пекин планирует продавать беспилотники Кремлю для поддержки войны против Украины;

– 12 февраля оккупанты в очередной раз пытались ввести в заблуждение украинцев, распространив ложную информацию о массовых запусках боевых дронов. Они имитировали новую атаку, отправив в Украину несколько разведывательных БПЛА и воздушные шары с угловыми отражателями.

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