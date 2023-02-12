Войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе: первые детали

Российские оккупанты запустили боевые беспилотники по Украине. Характерные звуки "мопедов" раздаются сразу над несколькими областями, а в Кременчуге на Полтавщине уже стало известно об одном сбитом "шахеде".

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Так, о новой атаке России сообщили главы Николаевской и Днепропетровской областных военных администраций. В то же время жители Днепра рассказывают о взрывах.

Ситуация привела к полной боевой готовности Силы обороны и ПВО. Во многих регионах звучат сигналы воздушной тревоги, а местное население призывают не покидать укрытия до ее завершения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иран поставляет свои ударные беспилотники России, чтобы последняя наносила удары по мирным городам и инфраструктуре Украины. Органы украинского следствия и прокуратуры собрали достаточно информации, которая подтверждает соучастие Тегерана в кровопролитной войне.

Последняя массированная атака боевыми БПЛА по Украине была произведена Россией 10 февраля: ночью армия оккупантов запускала дроны, утром ракеты, а к вечеру – снова ударные беспилотники. Во время вечерней атаки украинские защитники за пять часов уничтожили два десятка "шахедов".

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