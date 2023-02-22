Россия начала экономить иранские дроны-камикадзе, их запасы заканчиваются – Bloomberg

Российские оккупационные войска в последние 10 дней используют довольно мало дронов-камикадзе иранского производства в войне против Украины. Затишье может быть связано с тем, что захватчики копят запасы для будущих атак, но в то же время, последним оценкам европейских официальных лиц, количество иранских беспилотников у ВС РФ истощается.

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Такими данными поделилось агентство Bloomberg. Журналисты отметили, что раньше оккупанты регулярно запускали иранские БПЛА по украинской энергетической инфраструктуре, хотя большинство дронов сбивалось средствами ПВО.

В декабре в Киеве заявляли, что Российская Федерация получила партию из 250 иранских беспилотников. Источники СМИ говорили, что страна-агрессор постоянно работает над тем, чтобы получить больше дронов и другое военное оборудование из Ирана и других стран.

Сейчас наблюдается период относительного затишья в применении против Украины дронов типа Shahed. Возможно, российская армия готовит новую волну воздушных атак, предположили журналисты.

В Bloomberg добавили, что официальный Тегеран отрицает, что поставлял в Россию свои беспилотники. Но Украина и союзники считают Иран ключевым поставщиком военной техники для государства-оккупанта.

"Доказательства, которыми обмениваются страны, показывают, что беспилотники, обнаруженные в Украине, имеют такие же характеристики, что и беспилотники иранского производства, замеченные в других местах. Детали, восстановленные в Украине, в том числе двигатели и стабилизаторы крыла, также совпадают", – отметили в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Иран мог передать стране-агрессору два усовершенствованных типа дронов – Shahed 191 и 129. Эти беспилотники имеют увеличенный радиус действия.

– СМИ пишут, что Иран модифицирует ударные беспилотники, которые он поставляет России, чтобы боеголовки БПЛА могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры.

– У Москвы и Тегерана есть планы совместно построить на территории РФ завод, производящий военные беспилотники, в том числе новую модификацию Shahed.

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