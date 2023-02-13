РФ могла получить еще две версии дронов Shahed от Ирана: чем опасны

Иран передал Российской федерации два усовершенствованных типа дронов – Shahed 191 и 129. Данные беспилотники имеют увеличенный радиус действия.

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Как сообщают источники, данное вооружение было доставлено в Россия контрабандой. Это было передано после посещения российской делегацией Тегерана.

Важной характеристикой иранских дронов Shahed 191 и 129 является их способность доставлять снаряды по указанным координатам и после возвращаться назад.

Что известно о БПЛА Shahed 129

Данный беспилотник является одним из самых эффективных среди имеющихся в Иране. Этот ударный дрон был создан в 2012 году по аналогии с американским MQ-1 Predator и израильским Hermes 450.

Shahed-129 – это одномоторный винтовой БпЛА, который имеет усовершенствованную систему сенсоров для проведения разведки как днем, так и в темное время суток. Дрон может использоваться до 24 часов без подзарядки и нести управляемые ракеты Sadid-345, которые он выпускает одновременно или последовательно.

Среди недостатков данного беспилотника выделяют его легкую обнаруживаемость при помощи радиолокационных средств ПВО. Также он имеет достаточно маленькую скорость, что позволяет увеличить вероятность его сбития.

Также важно отметить, что Иран имеет всего 30 единиц Shahed-129.

Что известно о БПЛА Shahed 191

Этот дрон считается одним из продвинутых по сравнению с имеющимися моделями на вооружении Запада. Он был создан в 2016 году по аналогии с американским Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, который был сбит в Иране в 2011 году.

Shahed 191 имеет турбореактивный двигатель, который позволяет разгоняться до 275 км/ч. Осуществлять запуск данного БпЛА необходимо с автомобиля.

Беспилотник может пролетать до 500 км и подниматься на высоту 7,5 км. При этом он находится в воздухе до 5 часов.

БпЛА Shahed 191 способен нести две высокоточные бомбы Sadid-342, а потому применяется и для разведки, и для огневого поражения. Однако облачная погода и туман способны значительно снизить эффективность боевых задач. И как другие Shahed, эта модель остается заметной для ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран поставляет контрабандой модернизированные типы боевых беспилотников большого радиуса действия в Россию для использования в войне с Украиной. В РФ доставлено как минимум 18 подобных дронов. При этом Иран использует лодки и государственные самолеты для переправки оружия в Россию.