ВСУ за сутки уничтожили 765 оккупантов, самолет, вертолет и 15 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины провели успешную "демилитаризацию" российских оккупационных войск на фронте. Благодаря нашим защитникам, за последние сутки войны против Украины армия РФ потеряла 765 военных, ударный вертолет, самолет и 15 ББМ.

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Также врага лишили ряда разных беспилотников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что с начала вторжения 24.02.2022 и по сей день, 03.03.2023 украинские воины ликвидировали около 151 370 солдат, офицеров и даже генералов ВС РФ.

Из техники оккупантов больше всего было уничтожено боевых бронированных машин – 6673 (+15 за последние сутки) и автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17).

Также защитники сожгли уже 3405 российских танков (+8), 2402 артиллерийские системы (+4), 484 РСЗО (+4), 247 средств ПВО, 230 единиц специальной техники, 18 кораблей/катеров.

В украинском небе с начала войны было сбито 2061 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3), 873 крылатые ракеты, 301 самолет и 289 вертолетов оккупантов.

В Генштабе уточнили, что накануне защитники сбили в украинском небе штурмовик Су-25 оккупантов и вертолет поддержки российской пехоты Ми-24. В то же время там сообщили, что воины Сил обороны 2 марта обезвредили семь вражеских БПЛА: один типа "Суперкам", два "Орлана" и четыре "Ланцета".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники эффектно отработали по группе оккупантов под Угледаром. Два прямых попадания "бавовны" отправили с десяток врагов в ад.

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