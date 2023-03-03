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ВСУ отбили более 85 атак врага за сутки, уничтожили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24 РФ – Генштаб

Марина Лисничук
War
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ВСУ отбили более 85 атак врага за сутки, уничтожили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24 РФ – Генштаб

Силы обороны Украины накануне отбили 85 атак войск РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта. Защитники совершили серию ударов по сосредоточению оккупантов с техникой – поразили их базы, склады, а также сбили вражеские самолет, вертолет и несколько беспилотников.

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Российские военные преступники продолжают грабить население на временно захваченных территориях, отбирают у него автомобили и земельные участки, людей вывозят на "фильтрацию", а в их дома заселяют своих наемников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утреннем сводке на 3 марта – 373-е сутки войны.

Страна-агрессор РФ продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права. Так, ее армия нанесла еще 31 авиационный и три ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Кроме того, зафиксировано 88 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения РФ ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

ВСУ отбили более 85 атак врага за сутки, уничтожили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24 РФ – Генштаб

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки ВС РФ совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Заречье, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Атинское, Искрисковщина, Кондратовка, Миропольское, Поповка – Сумской, а также районов 18 населенных пунктов Харьковщины, среди которых Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово, Стрелечья.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного – Донецкой, успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная – Луганской; Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

ВСУ отбили более 85 атак врага за сутки, уничтожили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24 РФ – Генштаб

На Авдеевском и Шахтерском направлениях агрессор продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов, среди которых Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневое воздействие со стороны войск РФ испытали более 45 населенных пунктов. В частности, Новоселка и Времевка Донецкой области; Зализничное, Гуляйполе, Каменское – Запорожской, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон на Херсонщине.

Российские захватчики продолжают грабить население на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023-го они начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.

Представители так называемой власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей Боевого на Херсонщине отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. По состоянию на 1 марта около 200 человек из этой деревни вывезены в неизвестном направлении для проведения "фильтрационных" мероприятий, а в их дома расквартируют российских военных.

ВСУ отбили более 85 атак врага за сутки, уничтожили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24 РФ – Генштаб

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов . Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь БПЛА: один типа "Суперкам", два "Орлана" и четыре "Ланцета".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения врага и его боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения ресницы, российские оккупанты изменили стратегию по Бахмуту и пытаются усилить давление на ВСУ. В ISW проанализировали ход боев вокруг города-крепости на Донетчине.

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