Силы обороны Украины накануне отбили 85 атак войск РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта. Защитники совершили серию ударов по сосредоточению оккупантов с техникой – поразили их базы, склады, а также сбили вражеские самолет, вертолет и несколько беспилотников.

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Российские военные преступники продолжают грабить население на временно захваченных территориях, отбирают у него автомобили и земельные участки, людей вывозят на "фильтрацию", а в их дома заселяют своих наемников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утреннем сводке на 3 марта – 373-е сутки войны.

Страна-агрессор РФ продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права. Так, ее армия нанесла еще 31 авиационный и три ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Кроме того, зафиксировано 88 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения РФ ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки ВС РФ совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Заречье, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Атинское, Искрисковщина, Кондратовка, Миропольское, Поповка – Сумской, а также районов 18 населенных пунктов Харьковщины, среди которых Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово, Стрелечья.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного – Донецкой, успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная – Луганской; Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях агрессор продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов, среди которых Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневое воздействие со стороны войск РФ испытали более 45 населенных пунктов. В частности, Новоселка и Времевка Донецкой области; Зализничное, Гуляйполе, Каменское – Запорожской, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон на Херсонщине.

Российские захватчики продолжают грабить население на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023-го они начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.

Представители так называемой власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей Боевого на Херсонщине отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. По состоянию на 1 марта около 200 человек из этой деревни вывезены в неизвестном направлении для проведения "фильтрационных" мероприятий, а в их дома расквартируют российских военных.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов . Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь БПЛА: один типа "Суперкам", два "Орлана" и четыре "Ланцета".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения врага и его боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения ресницы, российские оккупанты изменили стратегию по Бахмуту и пытаются усилить давление на ВСУ. В ISW проанализировали ход боев вокруг города-крепости на Донетчине.

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