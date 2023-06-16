Оккупанты запустили 'Калибры' и 'Кинжалы' по Украине во время визита президента ЮАР: в Киеве сработало ПВО

Российские войска запустили ракеты по Украине из Черного моря, они летели в направлении Киева, воздушная тревога объявлена практически по всей территории Украины. По предварительным данным, силам ППО удалось сбить 6 крылатых ракет "Калибр" и 6 аэробаллистических "Кинжалов".

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Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины. Ракетную атаку государство-агрессор совершило во время визита в Украину президента ЮАР, привезшего в Киев свой "мирный план", а Россия показала Африке, как сильно "хочет" мира.

В Воздушных силах в 10:51 сообщили, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

"Несколько ракет типа "Калибр" направляются на север! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – уточнили впоследствии в ВС ВСУ.

После запуска вражеских ракет тревога была объявлена практически по всей территории нашего государства.

Около 11:20 в Киевской области начали работать силы ПВО.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – отметили в КМВА.

В 11:32 ПВО начала работать уже в столице. А в Воздушных силах предостерегли об угрозе пусков баллистических ракет.

В 11:38 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе столицы.

Около 12:15 в ПС ВСУ сообщили о возможных пусках крылатых ракет, на этот раз с направления Новороссийска.

Однако впоследствии уточнили: информация о пусках не подтвердилась.

Именно сегодня в столицу Украины в рамках африканской миссии прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он намеревается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы презентовать ему африканский "мирный план" и убедить начать переговоры с Россией.

Вместе с ним "приветы" от президента РФ Владимира Путина в виде ракет получили находящиеся в Киеве президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия направила максимальное за последние несколько недель количество ракет на Киев именно из-за визита африканской делегации.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты – это сообщение Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", – написал Кулеба.

По предварительным данным, во время атаки силами ПВО было уничтожено :

– 6 аэробалистических ракет "Кинжал";

– 6 крылатых ракет "Калибр";

– 2 разведывательных БпЛА.

Накануне, 15 июня, Рамафоса посетил Варшаву и встречался с президентом Польши Анджеем Дудой. В последствии он отправился в Киев в составе миротворческой миссии. Кроме него, в нее также входят представители континента, испытавшего неблагоприятные экономические последствия войны. В частности, речь идет о лидерах Южной Африки, Замбии, Коморских островах, Конго-Браззавиле, Сенегале, Уганде и Египте.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что африканский "мирный план" для Украины может включать вывод войск РФ и отзыв ордера на арест Путина. Журналисты уверяют, что эти пункты содержатся в рамочном документе, который африканские лидеры 16 июня привезли в Киев, а 17-го повезут в Санкт-Петербург.