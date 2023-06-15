Африканский 'мирный план' для Украины может включать вывод войск РФ и отзыв ордера на арест Путина – Reuters

Делегация африканских лидеров, которая направляется в Украину и Россию, везет свой "мирный план". В документе перечислен ряд мер, которые предлагаются в рамках первого этапа взаимодействия враждующих сторон. Среди них – вывод войск РФ из Украины и отзыв ордера суда Гааги на арест Владимира Путина.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на проект рамочного документа, с которым издание имело возможность ознакомиться.

Президент Сенегала Маки Солл и президент Южной Африки Сирил Рамафоса возглавляют делегацию, в состав которой входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта. Делегация прибудет в Киев в пятницу, 16 июня, а в Санкт-Петербург в субботу, 17 июня.

Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным и предложат свой рамочный документ "мирного плана".

В документе отмечено, что целью миссии является "пропаганда важности мира и поощрение сторон согласиться на дипломатический процесс переговоров".

"Конфликт, а также санкции, наложенные на Россию основными торговыми партнерами Африканского континента, оказали негативное влияние на экономику и средства к существованию африканских стран", – говорится в сообщении.

В документе перечислен ряд мер, которые могут включать отвод российских войск, вывод тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановление исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление санкций.

"Вышеуказанные меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", — говорится в документе.

В документе отмечается, что соглашение о прекращении боевых действий может последовать, и это должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом. По мнению лидеров африканских стран, на этих переговорах предстоит рассмотреть такие вопросы как развертывание систем вооружения средней дальности, тактического ядерного оружия и систем биологического оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Южной Африки Сирил Рамафоса утверждал, что он уже провел отдельное обсуждение плана с Владимиром Путиным, а на следующий день – с Владимиром Зеленским. По его словам, оба президента согласились принять группу политиков из Африки.

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