От Китая до Ватикана: какие страны выступили с 'мирными инициативами' по завершению войны в Украине

Во время полномасштабной военной агрессии России против Украины некоторые страны выступают с сомнительными мирными инициативами по завершению войны. В этих предложениях содержатся так называемые "компромиссы", в которых зачастую можно усмотреть подталкивание Украины к сдаче своих территорий и переговорам с российскими террористами.

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Наиболее обсуждаемый "мирный план" предоставил Китай, однако и другие страны, в частности, ЮАР, Ватикан и Бразилия отличились сомнительными инициативами. OBOZREVATEL выяснял какие страны выступили с "мирными инициативами" по завершению войны в Украине.

Китай

В годовщину полномасштабной войны РФ против Украины на сайте министерства иностранных дел Китая обнародовали "мирный план" относительно окончания войны. Пекин призывает к прекращению боевых действий, переговорам, а также к снятию санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа.При этом в Китае считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

В предложенном документе 12 пунктов:

1. Уважение суверенитета всех стран. "Должны строго соблюдаться нормы международного права, включая принципы Устава ООН. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены", – говорится в документе.

2. Отказ от "менталитета холодной войны". "Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. Все стороны должны способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", – считает Пекин. Там также призвали якобы "серьезно относиться к беспокойствам всех стран в сфере безопасности".

3. Прекращение боевых действий. В КНР решили напомнить, что "война никому не приносила пользы". Все стороны, как говорят в Пекине, должны "оставаться рациональными, а также проявлять сдержанность".

4. Возобновление мирных переговоров.

5. Разрешение гуманитарного кризиса. "Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов", – сказано в китайском плане.

6. Защита гражданских лиц и военнопленных.

7. Обеспечение безопасности атомных электростанций.

8. Снижение стратегических рисков. "Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия", – говорится в документе.

9. Содействие экспорту зерна.

10. Прекращение односторонних санкций.

11. Поддержание стабильности цепочек производства и поставок.

12. Содействие послевоенному восстановлению.

На Западе и в Украине такую инициативу Пекина раскритиковали. В частности, президент США Джо Байден заявил, что инициатива Китая выгодна только для России. Также он отметил, что считает нерациональной идею Пекина о проведении переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подверг критике китайский "мирный план", заявив, что война "может закончиться завтра, если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска". Он подчеркнул, что на Россию никто не нападал, и для завершения войны именно Кремль должен вывести свои войска с территории Украины.

Показательным является то, что "мирный план" Китая понравился Венгрии, которая импонирует стране-террористу России и отказывается вводить санкции против Москвы. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает документ, обнародованный Пекином.

Бразилия

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметился довольно скандальными заявлениями о войне РФ против Украины. По его словам, ради спокойствия в мире Украина должна "отдать" стране-агрессору России Крымский полуостров. Бразильский лидер считает, что это может положить конец полномасштабной войне. Он попытался упрекнуть украинцев, мол, это слишком много – стремиться вернуть все свои территории, которые захватила РФ.

Более того, бразильский политик заявил, что не считает Путина единственным виновным в войне. Он, в частности, обвинял украинского лидера Владимира Зеленского. Также да Силва выступал против вступления Украины в НАТО.

Также Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что международные союзники Украины должны прекратить военную поддержку Киева, ведь поставки оружия для ВСУ якобы приводят к эскалации. Сама же Бразилия категорически отказалась поставлять Украине боеприпасы и прочее вооружение.

В администрации президента США Джо Байдена раскритиковали очередное заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о войне в Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона нет "никаких возражений против любой страны, которая хочет попытаться положить конец войне в Украине". Однако война может закончится прямо сейчас, если российский диктатор Путин выведет свои войска из Украины.

Ватикан

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность выступления посредником между сторонами.

По его словам, для достижения мира необходимо "открыть каналы". Также он упомянул, что обсуждал ситуацию в Украине с одиозным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Примечательно, что 86-летний Папа Римский Франциск неоднократно выражал желание выступить посредником между Украиной и РФ. Он заявлял, что хочет посетить Киев, а также Москву "с мирной миссией".

Очевидно, что у Ватикана пока нет четко сформулированного мирного плана по войне в Украине. В отличие от того же Китая, Папа Римский Франциск не предоставил четкий перечень пунктов, которые считает необходимыми к выполнению для завершения войны.

Южно-Африканская Республика

Недавно в Южно-Африканской Республике заявили, что президент Украины и диктатор РФ готовы принять миссию от Африки для урегулирования войны в Украине. По словам президента ЮАР Сирила Рамафоса, лидеры африканских стран намерены презентовать в Киеве и Москве собственный "мирный план".

Более того, Рамафоса утверждал, что он уже провел отдельное обсуждение плана с Владимиром Путиным, а на следующий день – с Владимиром Зеленским. По его словам, оба президента согласились принять группу политиков из Африки. Также президент ЮАР добавил, что об инициативе проинформированы ООН и офис Африканского союза.

Стоит отметить, что, как и Ватикан в ЮАР не стали раскрывать подробностей о своей мирной инициативе. Сирил Рамафоса лишь отметил, что "миротворческая миссия будет содействовать различным другим миссиям, которые находятся в стадии реализации, чтобы найти решение".

В то же время в Офисе президента Украины подтвердили, что президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил желание приехать в Украину в составе мирной миссии от нескольких стран Африки. Президент Владимир Зеленский приветствовал такую инициативу и отметил, что он готов выслушать гостей и рассказать им об украинской "формуле мира".

Напомним, 17 мая в Киев с официальным визитом прибыл специальный представитель Китая Ли Хуэй, о чем было анонсировано еще во время телефонных переговоров лидера Украины Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпинем. В рамках турне для "содействия мирным переговорам" китайский чиновник также отправится в РФ, Польшу, Францию и Германию. Он намерен обсудить со всеми сторонами конфликта пути его "политического урегулирования".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ЕС заявили, что Китай должен подтолкнуть страну-агрессора Россию покинуть территорию Украины. Если это не произойдет, отношения между Европейским Союзом и Пекином никогда не смогут развиваться нормально;

– президент Украины Зеленский рассказал, что во время переговоров китайский лидер Си Цзиньпин дал обещание не поддерживать Россию. Речь идет о передаче оружия или других технологиях.

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