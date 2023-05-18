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От Китая до Ватикана: какие страны выступили с "мирными инициативами" по завершению войны в Украине

Алексей Лютиков
War
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От Китая до Ватикана: какие страны выступили с 'мирными инициативами' по завершению войны в Украине

Во время полномасштабной военной агрессии России против Украины некоторые страны выступают с сомнительными мирными инициативами по завершению войны. В этих предложениях содержатся так называемые "компромиссы", в которых зачастую можно усмотреть подталкивание Украины к сдаче своих территорий и переговорам с российскими террористами.

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Наиболее обсуждаемый "мирный план" предоставил Китай, однако и другие страны, в частности, ЮАР, Ватикан и Бразилия отличились сомнительными инициативами. OBOZREVATEL выяснял какие страны выступили с "мирными инициативами" по завершению войны в Украине.

Китай

В годовщину полномасштабной войны РФ против Украины на сайте министерства иностранных дел Китая обнародовали "мирный план" относительно окончания войны. Пекин призывает к прекращению боевых действий, переговорам, а также к снятию санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа.При этом в Китае считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

В предложенном документе 12 пунктов:

1. Уважение суверенитета всех стран. "Должны строго соблюдаться нормы международного права, включая принципы Устава ООН. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены", – говорится в документе.

2. Отказ от "менталитета холодной войны". "Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. Все стороны должны способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", – считает Пекин. Там также призвали якобы "серьезно относиться к беспокойствам всех стран в сфере безопасности".

3. Прекращение боевых действий. В КНР решили напомнить, что "война никому не приносила пользы". Все стороны, как говорят в Пекине, должны "оставаться рациональными, а также проявлять сдержанность".

4. Возобновление мирных переговоров.

5. Разрешение гуманитарного кризиса. "Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов", – сказано в китайском плане.

6. Защита гражданских лиц и военнопленных.

7. Обеспечение безопасности атомных электростанций.

8. Снижение стратегических рисков. "Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия", – говорится в документе.

9. Содействие экспорту зерна.

10. Прекращение односторонних санкций.

11. Поддержание стабильности цепочек производства и поставок.

12. Содействие послевоенному восстановлению.

На Западе и в Украине такую инициативу Пекина раскритиковали. В частности, президент США Джо Байден заявил, что инициатива Китая выгодна только для России. Также он отметил, что считает нерациональной идею Пекина о проведении переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подверг критике китайский "мирный план", заявив, что война "может закончиться завтра, если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска". Он подчеркнул, что на Россию никто не нападал, и для завершения войны именно Кремль должен вывести свои войска с территории Украины.

Показательным является то, что "мирный план" Китая понравился Венгрии, которая импонирует стране-террористу России и отказывается вводить санкции против Москвы. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает документ, обнародованный Пекином.

От Китая до Ватикана: какие страны выступили с "мирными инициативами" по завершению войны в Украине

Бразилия

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметился довольно скандальными заявлениями о войне РФ против Украины. По его словам, ради спокойствия в мире Украина должна "отдать" стране-агрессору России Крымский полуостров. Бразильский лидер считает, что это может положить конец полномасштабной войне. Он попытался упрекнуть украинцев, мол, это слишком много – стремиться вернуть все свои территории, которые захватила РФ.

Более того, бразильский политик заявил, что не считает Путина единственным виновным в войне. Он, в частности, обвинял украинского лидера Владимира Зеленского. Также да Силва выступал против вступления Украины в НАТО.

Также Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что международные союзники Украины должны прекратить военную поддержку Киева, ведь поставки оружия для ВСУ якобы приводят к эскалации. Сама же Бразилия категорически отказалась поставлять Украине боеприпасы и прочее вооружение.

В администрации президента США Джо Байдена раскритиковали очередное заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о войне в Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона нет "никаких возражений против любой страны, которая хочет попытаться положить конец войне в Украине". Однако война может закончится прямо сейчас, если российский диктатор Путин выведет свои войска из Украины.

От Китая до Ватикана: какие страны выступили с "мирными инициативами" по завершению войны в Украине

Ватикан

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность выступления посредником между сторонами.

По его словам, для достижения мира необходимо "открыть каналы". Также он упомянул, что обсуждал ситуацию в Украине с одиозным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Примечательно, что 86-летний Папа Римский Франциск неоднократно выражал желание выступить посредником между Украиной и РФ. Он заявлял, что хочет посетить Киев, а также Москву "с мирной миссией".

Очевидно, что у Ватикана пока нет четко сформулированного мирного плана по войне в Украине. В отличие от того же Китая, Папа Римский Франциск не предоставил четкий перечень пунктов, которые считает необходимыми к выполнению для завершения войны.

От Китая до Ватикана: какие страны выступили с "мирными инициативами" по завершению войны в Украине

Южно-Африканская Республика

Недавно в Южно-Африканской Республике заявили, что президент Украины и диктатор РФ готовы принять миссию от Африки для урегулирования войны в Украине. По словам президента ЮАР Сирила Рамафоса, лидеры африканских стран намерены презентовать в Киеве и Москве собственный "мирный план".

Более того, Рамафоса утверждал, что он уже провел отдельное обсуждение плана с Владимиром Путиным, а на следующий день – с Владимиром Зеленским. По его словам, оба президента согласились принять группу политиков из Африки. Также президент ЮАР добавил, что об инициативе проинформированы ООН и офис Африканского союза.

Стоит отметить, что, как и Ватикан в ЮАР не стали раскрывать подробностей о своей мирной инициативе. Сирил Рамафоса лишь отметил, что "миротворческая миссия будет содействовать различным другим миссиям, которые находятся в стадии реализации, чтобы найти решение".

В то же время в Офисе президента Украины подтвердили, что президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил желание приехать в Украину в составе мирной миссии от нескольких стран Африки. Президент Владимир Зеленский приветствовал такую инициативу и отметил, что он готов выслушать гостей и рассказать им об украинской "формуле мира".

От Китая до Ватикана: какие страны выступили с "мирными инициативами" по завершению войны в Украине

Напомним, 17 мая в Киев с официальным визитом прибыл специальный представитель Китая Ли Хуэй, о чем было анонсировано еще во время телефонных переговоров лидера Украины Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпинем. В рамках турне для "содействия мирным переговорам" китайский чиновник также отправится в РФ, Польшу, Францию и Германию. Он намерен обсудить со всеми сторонами конфликта пути его "политического урегулирования".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ЕС заявили, что Китай должен подтолкнуть страну-агрессора Россию покинуть территорию Украины. Если это не произойдет, отношения между Европейским Союзом и Пекином никогда не смогут развиваться нормально;

– президент Украины Зеленский рассказал, что во время переговоров китайский лидер Си Цзиньпин дал обещание не поддерживать Россию. Речь идет о передаче оружия или других технологиях.

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