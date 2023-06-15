В Минобороны показали украинский Bradley после прямого попадания в него 'Града': экипаж уцелел. Фото

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр показала украинский БМП М2 Bradley, пострадавший в бою против российских оккупантов. В него пришлось прямое попадание из РСЗО "Град" врага.

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Бронемашина уже находится на ремонте. Ее экипаж уцелел, отметила представительница Минобороны в Telegram.

Она показала также бойцов 47-й бригады, которые успешно эвакуировались после попадания в указанную БМП и продолжают выполнять задания на другой технике.

"Экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель (на третьем фото) отвел бронемашину на безопасные позиции и погасил. Последствия – легкая контузия у одного из воинов", – со слов бойцов сообщила Маляр.

По ее словам, этот случай свидетельствует о том, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. Представительница Минобороны отметила, что американские Bradley, которые наше государство получило от партнеров, помогают сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих.

"А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь", – добавила Маляр.

Напомним: ранее в сети опубликовали кадры героического боя Сил обороны на Запорожском направлении, когда защитники остались без танка Leopard 2 и БМП Bradley. Несмотря на потерю нескольких единиц западной техники, которой порадовались российские пропагандисты, нашим защитникам удалось уберечь личный состав, и это – самое главное. О деталях боя рассказал один из военнослужащих с позывным "Чех".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще в апреле российские пропагандисты заявили об уничтожении оккупантами боевой машины пехоты Bradley якобы на Донетчине. Хотя на тот момент ВСУ еще не получили такую ​​бронетехнику от американских партнеров;

– также российские оккупанты уничтожили деревянный муляж танка Leopard 2, установленный украинскими бойцами в качестве приманки. В ВСУ сомневались, что это сработает, однако в конце концов путинские воины порадовали наших воинов своей глупостью.

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