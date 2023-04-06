В России похвастались уничтожением в Украине БМП Bradley и оконфузились: ВСУ их еще не получили

Российские пропагандисты не перестают дорисовывать "успехи" своей армии, которая вторглась в Украину. На этот раз они заявили об уничтожении оккупантами боевой машины пехоты Bradley якобы на Донетчине.

Видео дня

Хотя ВСУ еще не получили такую ​​бронетехнику от американских партнеров. Очередной фейк распространил российский ресурс Readovka.

"Российские военные на южно-донецком направлении уничтожили украинский танк Bradley. Также на этом участке группировка "Восток" отбила три попытки ВСУ провести разведку боем и уничтожена до 20 "боевиков", – пишет росСМИ, ссылаясь на начальника пресс-центра оккупационной восточной группировки Александра Гордеева.

Также пропагандисты заявили о якобы уничтожении оккупантами пяти украинских БПЛА и отражении "Буком" ракетного удара HIMARS. Кроме того, россияне распространили фейк о поражении опорного пункта ВСУ в районе Каменского, сбитии беспилотника и бражирующего боеприпаса на Запорожском направлении.

"Когда цифра "хороших русских" выросла до 176 630, рус*я продолжает обезвреживать американские "Брэдли" до их поставки на линию фронта. Или непосредственно на железной дороге Европейского Союза в процессе поставки, или в собственном воображении. Нужно подчеркнуть. Интересно, сколько еще дерьма пропаганды с лопаты готовы сожрать россияне, пока не поймут, что им врут? – прокомментировал фейки российских пропагандистов советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отметим, что союзники согласовали передачу Украине около 200 боевых машин пехоты (БМП). Сообщалось, что в скором времени украинские Силы обороны получат более сотни американских M2 Bradley, полсотни шведских CV90 и 40 французских легких "танков" AMX-10RC.

Военный аналитик полковник Петр Черник подчеркнул, что такая бронетехника обязательно поможет ВСУ добиться успеха на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе отмечалось, что Украина получит от партнеров БМП M2 Bradley в версии M2A2 ODS. А в середине февраля уже стало известно, что также ВСУ поступят такие машины достаточно специфической модели М7 Bradley BFIST, предназначенные для дальнобойного высокоточного огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!