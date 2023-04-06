В России похвастались уничтожением в Украине БМП Bradley и оконфузились: ВСУ их еще не получили
Российские пропагандисты не перестают дорисовывать "успехи" своей армии, которая вторглась в Украину. На этот раз они заявили об уничтожении оккупантами боевой машины пехоты Bradley якобы на Донетчине.
Хотя ВСУ еще не получили такую бронетехнику от американских партнеров. Очередной фейк распространил российский ресурс Readovka.
"Российские военные на южно-донецком направлении уничтожили украинский танк Bradley. Также на этом участке группировка "Восток" отбила три попытки ВСУ провести разведку боем и уничтожена до 20 "боевиков", – пишет росСМИ, ссылаясь на начальника пресс-центра оккупационной восточной группировки Александра Гордеева.
Также пропагандисты заявили о якобы уничтожении оккупантами пяти украинских БПЛА и отражении "Буком" ракетного удара HIMARS. Кроме того, россияне распространили фейк о поражении опорного пункта ВСУ в районе Каменского, сбитии беспилотника и бражирующего боеприпаса на Запорожском направлении.
"Когда цифра "хороших русских" выросла до 176 630, рус*я продолжает обезвреживать американские "Брэдли" до их поставки на линию фронта. Или непосредственно на железной дороге Европейского Союза в процессе поставки, или в собственном воображении. Нужно подчеркнуть. Интересно, сколько еще дерьма пропаганды с лопаты готовы сожрать россияне, пока не поймут, что им врут? – прокомментировал фейки российских пропагандистов советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отметим, что союзники согласовали передачу Украине около 200 боевых машин пехоты (БМП). Сообщалось, что в скором времени украинские Силы обороны получат более сотни американских M2 Bradley, полсотни шведских CV90 и 40 французских легких "танков" AMX-10RC.
Военный аналитик полковник Петр Черник подчеркнул, что такая бронетехника обязательно поможет ВСУ добиться успеха на фронте.
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе отмечалось, что Украина получит от партнеров БМП M2 Bradley в версии M2A2 ODS. А в середине февраля уже стало известно, что также ВСУ поступят такие машины достаточно специфической модели М7 Bradley BFIST, предназначенные для дальнобойного высокоточного огня.
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