Какую модификацию M2 Bradley получит Украина: в Пентагоне раскрыли детали

Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Эти машины оборудованы цифровыми системами обмена информацией, лазерными дальномерами, тепловизорами, новейшими системами защиты и т. п.

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Об этом изданию The WarZone сообщил главный пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. Он отметил, что модификация M2A2 ODS (Operation Desert Storm) была разработана на основе опыта, полученного во время войны в Ираке в 1991 году (операция "Буря в пустыне").

Среди прочего, на M2A2 ODS установили боевую информационно-управляющую систему FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below), позволяющую обменивать информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.

Машина также получила лазерный дальномер ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) от компании Fire Control Systems с дальностью действия до 10 км, а на месте механика-водителя установили тепловизор.

Эта версия Bradley имеет тактическую навигационную систему TACNAV (Tactical Navigation System) с приемником GPS и установленную цифровую систему ориентирования DCS (Digital Compass Systems).

Претерпела изменения и организация пространства в десантном отделении. Вместо индивидуальных кресел там установили две скамейки на три сиденья каждая. Опыт показал, что это позволяет десанту быстрее покидать БМП.

Вдобавок защита машины была усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК.

Украинский эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге рассказал, что преимущество этих боевых машин в том, что они выполняют функцию как бронированного прикрытия для пехоты, так и функцию огневой поддержки как в наступлении и обороне. В частности, если зарыть ее в окоп, то пушка и ПТКР будут серьезным подспорьем для нашей пехоты на первой линии обороны. Также, по мнению Жданова, ПТКР, находящиеся на вооружении этих БМП, способны "жечь российские танки, как свечи".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 января Белый дом объявил о рекордном пакете военной помощи США Украине на $3 миллиарда. В него впервые войдет около 50 боевых машин Bradley, являющихся основными в американской армии.

В то же время в Германии официально анонсировали передачу Украине БМП Marder. Такая военная помощь может придать больше огневой мощи ВСУ на поле боя. Об особенностях обеих БМП и их сравнении читайте в материале по ссылке.

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