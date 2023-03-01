Bradley BFIST с лазерной наводкой для дальнобойных ударов: что известно о БМП М7, которые получит Украина

В конце декабря 2022 года в США конкретно заговорили о намерении предоставить украинской армии БМП Bradley, являющиеся основными боевыми машинами пехоты в американской армии. Даже озвучено, что это будут машины в версии M2A2 Bradley ODS. Однако в середине февраля 2023 года стало известно, что Украина получит также М7 Bradley BFIST – достаточно специфическую модель, предназначенную для ведения дальнобойного высокоточного прицеливания.

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OBOZREVATEL разбирался, что это за боевые бронированные машины, в чем их специфика и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

Актуальность

Когда стало ясно, что Россия не сможет достичь поставленных в войне против Украины целей, украинские власти и военное командование начали готовиться к контрнаступлению с четко озвученной целью: выход на международно признанные границы 1991 года. А для этого нужна бронетехника наступательного плана: танки, БМП, БТРы и прочее.

Однако западные партнеры долгое время отказывали Киеву в тяжелых наступательных вооружениях, придумывая разные аргументы. Ситуация изменилась после поездки президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года, по результатам которой Штатами был публично провозглашен курс в поддержку Украины "до победы".

После этого заявления о предоставлении Украине наступательной бронетехники посыпались со всех сторон: Франция пообещала "колесные танки" AMX-10 RC, Великобритания официально объявила о передаче Украине танков Challenger 2, Германия – танков Leopard 2 и БМП Marder, Швеция – БМП CV 90 и САУ Archer, США – танков M1 Abrams, БТРов Stryker и, собственно, БМП Bradley.

Что за бронемашины

M2 Bradley ("Брэдли" – название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли) – это американская БМП, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учетом опыта применения советской БМП-1 и технических особенностей немецкой БМП Marder – как лучше защищенная и вооруженная альтернатива устаревшему БТР M113.

БМП поступила на вооружение армии США в 1981 году и применялась в войнах в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. Всего выпущено 9753 единицы всех модификаций.

Украина должна получить 109 единиц бронемашин в версии M2A2 Bradley ODS. Основным оружием этой модели является 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster, спаренная с 7,62-мм пулеметом. Для борьбы с бронетехникой служит противотанковый ракетный комплекс TOW 2.

Передняя броня M2A2 Bradley ODS выдерживает попадание 30-мм бронебойных боеприпасов. Корпус защищен от огня крупнокалиберных пулеметов калибра 14,5-мм. Также на машине может быть установлена дополнительная динамическая защита.

Эта модель имеет форсированный 8-цилиндровый дизельный двигатель Cummins VTA903E-T675 мощностью 675 лошадиных сил и автоматическую трансмиссию HMPT-800-3ECB. Также машина получила усиленную по сравнению с предыдущими моделями подвеску.

М7 Bradley BFIST, она же Bradley Fire Support Team Vehicle – это созданная в 1990-х годах на базе модели M2A2 Bradley ODS машина наведения высокоточного вооружения и разведки. По сути это уже не боевая машина пехоты и она не используется массово. Известно, что их выпущено всего 55 единиц.

М7 Bradley BFIST имеет ряд особенностей. В первую очередь, на ней нет противотанкового ракетного комплекса TOW, а вместо него установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей, позволяющая работать на расстоянии в 20 км.

Машина имеет встроенную систему управления боем с GPS и инерционную навигационную систему, которая определяет расположение транспортного средства на карте, а также координаты целей, и передает информацию ближайшим артиллерийским подразделениям с помощью цифровой системы управления.

М7 Bradley BFIST может наводить огонь по цели стандартными 155-мм артиллерийскими снарядами. В случае с управляемыми боеприпасами цель подсвечивается лазерным лучом, поэтому ее легче найти и поразить. Кроме того, бронемашина может корректировать огонь артиллерии во время движения.

Из собственного вооружения бронемашина имеет 25-мм пушку Bushmaster, которая может поражать цели осколочно-фугасными и бронебойными снарядами, а также пулемет 7,62-мм калибра.

При этом бронезащита машины позволяет безопасно для экипажа производить разведку и целеуказание. В целом же M7 имеет такую же мобильность, живучесть, как и M2A2 Bradley ODS, на основе которой она сделана.

Экипаж М7 Bradley BFIST состоит из четырех человек: командир, наводчик, водитель и наблюдатель.

Таким образом, становится очевидным, что главная задача этой машины – наведение артиллерии непосредственно в боевых порядках, а не транспортировка бойцов на поле боя и их огневая поддержка.

Перспективы

Известно, что Украина должна получить 109 единиц M2A2 Bradley ODS и 4 единицы М7 Bradley BFIST. Судя по всему, они будут взаимодополнять друг друга на поле боя, так как у M2A2 нет командирской панорамы, зато есть мощное вооружение, а у М7 есть мощная установка разведки и нацеливания.

То есть, М7 Bradley BFIST могут использоваться как командирские машины, так и машины наведения и разведки при выполнении специальных задач по поражению предопределенных точечных целей (не исключено, что их получат Силы специального назначения). Причем наводить на цель они могут не только другие БМП Bradley, но также танки и САУ, что должно существенно увеличить их точность.

Таким образом, поставку Украине М7 Bradley BFIST можно считать очередным шагом обеспечения Вооруженных сил Украины высокотехнологичным оружием. Также это может означать новые поставки высокоточных снарядов, таких как американские Excalibur и итальянские Vulcano.

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